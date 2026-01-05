Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsTalib carrying a reward of one lakh rupees, was killed in an encounter was wanted in 17 cases including gangrape
एनकाउंटर में एक लाख का इनामी तालिब ढेर, गैंगरेप समेत 17 मामलों में पुलिस को थी तलाश

एनकाउंटर में एक लाख का इनामी तालिब ढेर, गैंगरेप समेत 17 मामलों में पुलिस को थी तलाश

संक्षेप:

यूपी में एक बार फिर गोलियां तड़तड़ाईं हैं। पुलिस ने एनकाउंटर में शातिर बदमाश तालिब उर्फ आजम को मार गिराया है। लखीमपुर के रहने वाले शातिर को सुल्तानपुर में मार गिराया गया है।

Jan 05, 2026 10:11 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, सुलतानपुर
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए एनकाउंटर में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश तालिब उर्फ आजम खां को मार गिराया गया है। लखीमपुर खीरी का रहने वाला यह शातिर अपराधी गैंगरेप जैसे जघन्य अपराधों समेत 17 गंभीर मामलों में वांछित था। पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी। घटना लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के दियरा पुल के पास की है। थानाध्यक्ष संदीप राय ने बताया कि रात के समय पुलिस टीम संदिग्धों की तलाश में चेकिंग कर रही थी, तभी एक बाइक सवार संदिग्ध अवस्था में आता दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया, तो बदमाश ने खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जवाबी फायरिंग में घायल हुआ बदमाश

पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस उसे तत्काल इलाज के लिए लंभुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई, जहाँ से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें:वाराणसी में एनकाउंटर; कालोनाइजर के हत्यारे एक लाख के इनामी को गोली मारकर दबोचा

लखीमपुर खीरी से घोषित था इनाम

मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की शिनाख्त तालिब उर्फ आजम खां (26 वर्ष), निवासी गोरिया, थाना फरधान, जनपद लखीमपुर खीरी के रूप में हुई है। तालिब पर लखीमपुर खीरी पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। वह गैंगरेप और लूट जैसे संगीन मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस ने बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा और कई जिंदा व खोखा कारतूस बरामद किए हैं।