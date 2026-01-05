एनकाउंटर में एक लाख का इनामी तालिब ढेर, गैंगरेप समेत 17 मामलों में पुलिस को थी तलाश

संक्षेप: यूपी में एक बार फिर गोलियां तड़तड़ाईं हैं। पुलिस ने एनकाउंटर में शातिर बदमाश तालिब उर्फ आजम को मार गिराया है। लखीमपुर के रहने वाले शातिर को सुल्तानपुर में मार गिराया गया है।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए एनकाउंटर में एक लाख रुपये का इनामी बदमाश तालिब उर्फ आजम खां को मार गिराया गया है। लखीमपुर खीरी का रहने वाला यह शातिर अपराधी गैंगरेप जैसे जघन्य अपराधों समेत 17 गंभीर मामलों में वांछित था। पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी। घटना लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के दियरा पुल के पास की है। थानाध्यक्ष संदीप राय ने बताया कि रात के समय पुलिस टीम संदिग्धों की तलाश में चेकिंग कर रही थी, तभी एक बाइक सवार संदिग्ध अवस्था में आता दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया, तो बदमाश ने खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी।

जवाबी फायरिंग में घायल हुआ बदमाश पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस उसे तत्काल इलाज के लिए लंभुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई, जहाँ से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।