तलाक-ए-हसन को मान्यता से इनकार नहीं कर सकते, मुस्लिम शादी मामलों पर हाईकोर्ट का फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दिए गए तलाक-ए-हसन की वैधता पर पति-पत्नी के बीच कोई विवाद नहीं है, तो फैमली कोर्ट वैवाहिक स्थिति को तलाकशुदा घोषित करने से इनकार नहीं कर सकता।

High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दिए गए तलाक-ए-हसन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि तलाक की वैधता को लेकर दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं है। फैमली कोर्ट प्रथमदृष्टया संतुष्ट है कि तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार हुआ है, तो वह वैवाहिक स्थिति को तलाकशुदा घोषित करने से इनकार नहीं कर सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में परिवार न्यायालय की भूमिका केवल शादीशुदा स्थिति का सार्वजनिक रिकॉर्ड तैयार करने तक सीमित है।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने यह निर्णय एक मुस्लिम पति की ओर से दाखिल प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। इसके साथ ही लखनऊ के परिवार न्यायालय का वह आदेश निरस्त कर दिया, जिसमें तलाक की घोषणा संबंधी वाद यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि तलाक को किसी ने चुनौती नहीं दी है। साथ ही घोषणा की आवश्यकता स्पष्ट नहीं की गई है। मामले के अनुसार वादकारियों का निकाह एक फरवरी 2022 को हुआ था। वैवाहिक विवाद के चलते पत्नी सितंबर 2023 से मायके में रहने लगी।

सुलह के प्रयास असफल रहने पर शौहर ने दारुल कजा के माध्यम से समझौते की कोशिश की। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार एक-एक महीने के गैप पर तीन नोटिस भेजकर तलाक-ए-हसन की प्रक्रिया पूरी की। पत्नी ने तलाक पर सहमति लिखित बयान और शपथ पत्र में स्वीकार की थी।

निकाह हलाला की आड़ में यौन शोषण पर हाईकोर्ट सख्त उधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाह हलाला और बहु-विवाह की आड़ में एक महिला के कथित यौन शोषण और उत्पीड़न से जुड़े मामले में आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर है और इसकी विस्तृत जांच आवश्यक है, इसलिए शुरुआती चरण में एफआईआर या कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती।