यूपी की मंत्री बेबीरानी मौर्य का हाथरस में दिया एक बयान चर्चा में है। वहां लाभार्थियों से पैसे वसूले जाने के एक मामले को पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि यदि किसी लाभार्थी से आवेदन को कागज बनवाने के लिए दो-ढ़ाई हजार रुपये लिए गए हैं, तो वह करप्शन की श्रेणी में नहीं आता

हाथरस, संवाददाता। उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबीरानी मौर्य का एक बयान अचानक चर्चा में आ गया है। बेबी रानी मौर्य यूपी के हाथरस जिले की प्रभारी मंत्री भी हैं। हाथरस के रमनपुर में चौपाल लगाकर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान मीडिया ने लाभार्थियों से पैसे वसूले जाने एक मामले को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि किसी लाभार्थी से पीएम आवास योजना के तहत आवास आवेदन को कागज बनवाने के लिए दो-ढ़ाई हजार रुपये लिए गए हैं, तो वह करप्शन की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि कई लोगों क कागज पूरे कराने होते हैं। दो-ढ़ाई हजार रुपये कोई करप्शन नहीं होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी ने करप्शन के नाम पर पैसे लिए हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई और जांच हो रही है। संबंधित मामले में विधायक के अनुसार एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच जारी है।

इसके पहले प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य के हाथरस आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। प्रभारी मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला कल्याण विभाग के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ स्वयं हस्ताक्षर कर किया। उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को बाल विवाह की रोकथाम के लिए शपथ दिलाई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने भी हस्ताक्षर कर बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का संकल्प लिया। इसके अतिरिक्त प्रभारी मंत्री जी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को लैपटॉप वितरित किए।

बैठक में सबसे पहले कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने मिशन शक्ति के क्रियान्वयन, महिला संबंधी अपराधों और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की विवेचना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों में पंजीकृत मामलों की विवेचना और अभियोजन की प्रगति तथा गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ की गई कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को नियमित रूप से विद्यालयों का भ्रमण और निरीक्षण करने तथा छात्र-छात्राओं को देय धनराशि उनके खातों में समय से हस्तांतरित कराने के निर्देश दिए।