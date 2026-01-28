छात्राओं को कार में बैठाकर घुमाना पड़ा महंगा, सस्पेंड हो गए गुरुजी; जाना पड़ा जेल

संक्षेप: आरोप है कि यह शिक्षक रोज विद्यालय की छात्राओं को अपनी कार में बिठाकर घुमाने के लिए ले जाता था। उन्हें चाकलेट, टॉफी, बिस्कुट आदि दिलाता था। आरोप है कि एक छात्रा को बीते मंगलवार को शिक्षक अपनी कार में बिठाकर घुमाने के लिए ले गया था। शाम को 5 बजे छात्रा को लाकर बाजार में छोड़कर चला गया।

छात्राओं को कार में बिठाकर घुमाने और विद्यालय से लापता रहने वाले शिक्षक के खिलाफ एक छात्रा के दादा ने शिकायत दर्ज कराई। जांच में दादा का आरोप सही मिला, इस पर बीएसए ने शिक्षक को निलंबित कर दिया। साथ ही कक्षा तीन की छात्रा के दादा की तहरीर पर चांदा कोतवाली पुलिस ने थाने में पॉस्को और अपहरण की धारा में रिपोर्ट दर्ज किया। इसमें शिक्षक के अलावा दो अज्ञात को आरोपित किया गया। देर शाम को पुलिस ने नामजद शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेजने के लिए कोर्ट में पेश किया।

सुलतानपुर के एक गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में बतौर सहायक अध्यापक तैनात इस शख्स पर आरोप है कि वह रोज विद्यालय की छात्राओं को अपनी कार में बिठाकर घुमाने के लिए ले जाता था। उन्हें चाकलेट, टॉफी, बिस्कुट आदि दिलाता था। आरोप है कि एक छात्रा को बीते मंगलवार को शिक्षक अपनी कार में बिठाकर घुमाने के लिए ले गया था। शाम को पांच बजे छात्रा को लाकर बाजार में छोड़कर चला गया।

विद्यालय में तीन बजे छुट्टी होती है, छात्रा के घर न लौटने पर उसके परिवार के लोग काफी परेशान थे। घर लौटी छात्रा ने देर से आने का कारण परिवार के सदस्यों को बताया। इस पर छात्रा के दादा भड़क गए। उन्होंने बुधवार की सुबह इस बात की शिकायत प्रधानाध्यापक के साथ खंड शिक्षाधिकारी शिवशंकर मिश्रा से की। दादा की शिकायत पर खंड शिक्षाधिकारी जांच के लिए विद्यालय पहुंच गए। इस दौरान भी शिक्षक छात्राओं को लेकर घुमाने के लिए निकले थे।

प्रधानाध्यापक रामदेव ने खंड शिक्षाधिकारी को बताया कि वह शिक्षक को मना कर चुके हैं लेकिन शिक्षक नहीं मानता है। खंडशिक्षाधिकारी ने बीएसए उपेंद्र गुप्ता को अवगत कराया। उपेंद्र गुप्ता ने खंड शिक्षाधिकारी जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक को निलंबित कर दिया। छात्रा के दादा ने इसकी शिकायत पुलिस से की। दादा के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ थाने में पॉस्को और अपहरण की धारा में मामले को दर्ज किया। इसमें शिक्षक को नामजद तथा दो अज्ञात को आरोपित किया। पुलिस ने दर्ज मामले के आधार पर देर शाम शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेजने के लिए कोर्ट में पेश किया।

क्या बोले शिक्षाधिकारी प्रतापपुर कमैचा के खंड शिक्षाधिकारी शिवशंकर मिश्र ने बताया कि अमरुपुर प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक अब्दुल रशीद के बारे में मिली शिकायत के आधार पर विद्यालय पहुंचकर मामले की जांच की गई। आरोप सही पाया गया। शिकायत की पुष्टि होने पर शिक्षक को निलंबित किया गया है।