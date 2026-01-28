Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newstaking female students for a ride in car bad intensions proved costly resulting in the teacher being suspended sent jail
छात्राओं को कार में बैठाकर घुमाना पड़ा महंगा, सस्पेंड हो गए गुरुजी; जाना पड़ा जेल

छात्राओं को कार में बैठाकर घुमाना पड़ा महंगा, सस्पेंड हो गए गुरुजी; जाना पड़ा जेल

संक्षेप:

आरोप है कि यह शिक्षक रोज विद्यालय की छात्राओं को अपनी कार में बिठाकर घुमाने के लिए ले जाता था। उन्हें चाकलेट, टॉफी, बिस्कुट आदि दिलाता था। आरोप है कि एक छात्रा को बीते मंगलवार को शिक्षक अपनी कार में बिठाकर घुमाने के लिए ले गया था। शाम को 5 बजे छात्रा को लाकर बाजार में छोड़कर चला गया।

Jan 28, 2026 10:07 pm ISTAjay Singh संवाददाता, चांदा (सुलतानपुर)
share Share
Follow Us on

छात्राओं को कार में बिठाकर घुमाने और विद्यालय से लापता रहने वाले शिक्षक के खिलाफ एक छात्रा के दादा ने शिकायत दर्ज कराई। जांच में दादा का आरोप सही मिला, इस पर बीएसए ने शिक्षक को निलंबित कर दिया। साथ ही कक्षा तीन की छात्रा के दादा की तहरीर पर चांदा कोतवाली पुलिस ने थाने में पॉस्को और अपहरण की धारा में रिपोर्ट दर्ज किया। इसमें शिक्षक के अलावा दो अज्ञात को आरोपित किया गया। देर शाम को पुलिस ने नामजद शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेजने के लिए कोर्ट में पेश किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सुलतानपुर के एक गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में बतौर सहायक अध्यापक तैनात इस शख्स पर आरोप है कि वह रोज विद्यालय की छात्राओं को अपनी कार में बिठाकर घुमाने के लिए ले जाता था। उन्हें चाकलेट, टॉफी, बिस्कुट आदि दिलाता था। आरोप है कि एक छात्रा को बीते मंगलवार को शिक्षक अपनी कार में बिठाकर घुमाने के लिए ले गया था। शाम को पांच बजे छात्रा को लाकर बाजार में छोड़कर चला गया।

ये भी पढ़ें:यूपी में विक्षोभों की लगी झड़ी , फरवरी में भी रहेगी सर्दी; हुई मौसम की भविष्यवाणी

विद्यालय में तीन बजे छुट्टी होती है, छात्रा के घर न लौटने पर उसके परिवार के लोग काफी परेशान थे। घर लौटी छात्रा ने देर से आने का कारण परिवार के सदस्यों को बताया। इस पर छात्रा के दादा भड़क गए। उन्होंने बुधवार की सुबह इस बात की शिकायत प्रधानाध्यापक के साथ खंड शिक्षाधिकारी शिवशंकर मिश्रा से की। दादा की शिकायत पर खंड शिक्षाधिकारी जांच के लिए विद्यालय पहुंच गए। इस दौरान भी शिक्षक छात्राओं को लेकर घुमाने के लिए निकले थे।

प्रधानाध्यापक रामदेव ने खंड शिक्षाधिकारी को बताया कि वह शिक्षक को मना कर चुके हैं लेकिन शिक्षक नहीं मानता है। खंडशिक्षाधिकारी ने बीएसए उपेंद्र गुप्ता को अवगत कराया। उपेंद्र गुप्ता ने खंड शिक्षाधिकारी जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक को निलंबित कर दिया। छात्रा के दादा ने इसकी शिकायत पुलिस से की। दादा के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ थाने में पॉस्को और अपहरण की धारा में मामले को दर्ज किया। इसमें शिक्षक को नामजद तथा दो अज्ञात को आरोपित किया। पुलिस ने दर्ज मामले के आधार पर देर शाम शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेजने के लिए कोर्ट में पेश किया।

ये भी पढ़ें:लव मैरिज के दो महीने बाद फंदे से लटकती मिली लाश, यूपी में एक और पति का कत्ल

क्या बोले शिक्षाधिकारी

प्रतापपुर कमैचा के खंड शिक्षाधिकारी शिवशंकर मिश्र ने बताया कि अमरुपुर प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक अब्दुल रशीद के बारे में मिली शिकायत के आधार पर विद्यालय पहुंचकर मामले की जांच की गई। आरोप सही पाया गया। शिकायत की पुष्टि होने पर शिक्षक को निलंबित किया गया है।

क्या बोली पुलिस

लंभुआ के क्षेत्राधिकारी ऋतिक कपूर ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय अमरुपुर में तैनात शिक्षक के खिलाफ मिली शिकायत के आधार पर चांदा कोतवाली में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। जांच जारी है, जरूरत पड़ी तो धारा भी बढ़ाई जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |