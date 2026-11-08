हमें हथकड़ी-बेड़ियों में जकड़कर ले चलो, टुंडा-तीतर की गुहार; अंकित बालियान हत्याकांड में हैं गिरफ्तार

अंकित बालियान हत्याकांड में गिरफ्तार टुंडा और तीतर ने खुद को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर ही पेशी पर शामली ले जाने की गुहार लगाई है। दोनों फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें एनकाउंटर का डर सता रहा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी देकर उन्होंने गुहार लगाई है।

शामली, वरिष्ठ संवाददाता। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड की साजिश के आरोपी तिहाड़ जेल में बंद योगेश टुंडा और दीपक तीतर ने एनकाउंटर की आशंका जताते हुए शामली जनपद में पेशी पर ले जाते समय खुद को हथकड़ी-बेड़ियों में जकड़कर, बुलैट प्रूफ जैकेट में कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाने की दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी देकर गुहार लगाई थी। कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए दोनों को हथकड़ी-बेडियों में जकड़कर बुलैट प्रूफ जैकट में पेशी पर ले जाने के आदेश दिए हैं।

26 अगस्त को शामली में नाला पटरी पर जिम से निकलते ही बंतीखेड़ा निवासी हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को चार शूटरों ने अंजाम दिया था। इनमें से दो शूटर सुमित एवं मोहित 31 अगस्त को शामली में पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, जबकि शूटर सत्यम और आर्यन अभी फरार हैं।

पुलिस जांच में हत्या की साजिश के तार हरियाणा के गैंगस्टरों से जुड़े मिले। पुलिस ने भोलू शाहपुरिया को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आरोपी बनाया है। वहीं, कैराना जेल में बंद राकेश पंपू और तिहाड़ जेल में बंद रोहित को साजिश में पाया गया। इसके बाद पुलिस जांच में तिहाड़ जेल में बंद गोगी गैंग के अन्य दो आरोपी योगेश टुंडा और दीपक तीतर की भी साजिश में संलिप्तता पाई गई। पुलिस ने इन दोनों को भी साजिश का आरोपी बनाया है।

इन दोनों की पेशी 12 नवंबर को कैराना न्यायालय में होनी है। सुरक्षा का खतरा बताते हुए दोनों ने पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा को लेकर अर्जी दाखिल की थी। तीन नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-03 सौरभ प्रताप सिंह लालेर की अदालत में इस आवेदन पर सुनवाई हुई। आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया।

उनके अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि उन्हें आशंका है कि शामली ले जाते समय यूपी पुलिस उन दोनों को फर्जी मुठभेड़ में मार सकती है। इसलिए तिहाड़ जेल से शामली न्यायालय तक आने-जाने के दौरान विशेष सुरक्षा दी जाए। आवेदन में पेशी की वीडियोग्राफी कराने, बुलेटप्रूफ जैकेट पहनाने और हाथ-पैर में हथकड़ी-बेड़ियां लगाने की मांग भी की गई थी। अदालत ने आरोपियों की मांग और परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर ले जाने तथा बुलेटप्रूफ जैकेट पहनाने का आदेश दिया। अदालत ने जेल अधिकारियों और संबंधित डीसीपी को निर्देश दिए हैं कि आरोपियों की पेशी के दौरान पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दिल्ली से शामली लाने और पेशी के बाद वापस तिहाड़ जेल ले जाने तक कोई अप्रिय घटना न हो। आदेश की प्रति जेल अधीक्षक और संबंधित पुलिस अधिकारियों को तत्काल भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।