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7 लाख दिला दो, 40 हजार काट लो...दारोगा के सामने पीड़ित ने लगाई गुहार

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में जमीन के लेनदेन के विवाद को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे हैं। एक पीड़ित ने चौकी के दारोगा पर दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता कराने के नाम पर 20 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है।

police station
पुलिस स्टेशन (सांकेतिक तस्वीर)

UP News: कानपुर में पुलिस पर कानून-व्यवस्था संभालने और अपराधियों की धरपकड़ के साथ जमीन के लेनदेन के विवाद सुलझाने के नाम पर रुपये भी ले रही है। महाराजपुर थाना क्षेत्र में एक पीड़ित ने चौकी के दारोगा पर जमीन के लेनदेन के मामले में दोनों पक्षों को चौकी बुलाकर समझौता कराने के नाम पर 20 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है।

महाराजपुर थाना क्षेत्र के छतमरा गांव निवासी चंद्रभान गुप्ता ने आरोप लगाया है कि चौकी के दारोगा आये दिन जमीन के लेनदेन के मामले में दोनों पक्षों को चौकी बुलाते हैं और फिर उन्हें समाप्त करा बीस हजार रुपये लेते हैं। पीड़ित ने बताया कि दारोगा उन्हें भी एक लेनदेन के मामले में चौकी लेकर आये। जहां पर दरोगा ने उनसे दूसरी पार्टी का रुपया देने की बात कहते हुए कहा कि उन्हें भी बीस हजार रुपये मिलना है। इस पर पीड़ित ने कहा कि दरोगा जी हमको भी एक जमीन बेचने में सात लाख रुपये लेने हैं। अगर वे दिला दें तो उस रकम में अपने 40 हजार रुपये काट लें।

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पीड़ित ने दारोगा से कहा, 'दरोगा जी! हमारा भी पार्टी से सात लाख रुपया दिला दीजिए, भले 40 हजार रुपये काट लीजिए।' वहीं मामले में थाना प्रभारी ने आरोपों को गलत ठहराया है। इस मामले में महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने दारोगा पर रुपये लेने के आरोपों को गलत बताया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

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दारोगा पर धन उगाही का आरोप, एफआईआर दर्ज

उधर, हमीरपुर में एक क्लीनिक के वार्ड ब्वॉय से धन उगाही के आरोप में एक दारोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले एसपी ने उन्हें लाइन हाजिर किया था। सदर कोतवाली के रमेड़ी तरौस निवासी रश्मि शर्मा उर्फ अनुष्का ने तहरीर में आरोप लगाया कि उनके पति रोहित शर्मा एक निजी क्लीनिक में वार्ड ब्वॉय हैं। क्षेत्र के रहने वाले मोनू प्रजापति ने हाथ में फ्रैक्चर होने पर उनसे डॉक्टर की जानकारी ली थी। इलाज के बाद हाथ ठीक न होने पर मोनू ने उनके पति के खिलाफ शिकायत की।

आरोप है कि दरोगा ने समझौते के नाम पर रोहित से 50 हजार रुपये मांगे। रश्मि के मुताबिक, 20 हजार रुपये ऑनलाइन और चार हजार रुपये नकद दिए गए। छह अगस्त को दरोगा ने 55 हजार रुपये नहीं देने पर पति को जेल भेजने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने 30 हजार रुपये नकद दिए। आरोप है कि 10 अगस्त को दारोगा रोहित को घर से पकड़कर थाने ले गए और फर्जी मुकदमा दर्ज कराया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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