सवालों में ताजमहल की सुरक्षा! जालियों पर लटके रहे लावारिस बैग, सोती रही पुलिस

ताजमहल की सुरक्षा में रविवार को बड़ी लापरवाही सामने आई। पीईटी परीक्षा के चलते पहुंचे हजारों अभ्यर्थियों ने पश्चिमी गेट के बाहर पेड़ों और लोहे की जालियों पर बैग टांग दिए। संवेदनशील यलो जोन में इन लावारिस बैगों की सुरक्षा जवानों ने जांच तक नहीं की। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं।

आगरा, कार्यालय संवाददाता: ताजमहल की सुरक्षा रविवार को बड़ी खामी नजर आई। प्रवेश द्वारों से पहले द्विस्त्रीय सुरक्षा में लापरवाही दिखाई दी। हजारों लावारिश बैग पश्चिमी गेट के प्रवेश द्वारा से पहले बने पार्क के पेड़ों और जालियों टंगे रहे। सुरक्षा में तैनात जवानों ने इस ओर कोई ध्याना नहीं दिया। रविवार को पीईटी परीक्षा के चलते करीब 45 हजार अभ्यर्थी शहर में थे। उनके अभिभावक भी थे। पाली परीक्षा खत्म होने के बाद ताज महल के पश्चिमी गेट पर पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा। परिसर के अंदर बैग ले जाने की अनुमति न होने के कारण अभ्यर्थियों ने ताजमहल के प्रवेश द्वारों से पहले लोहे सुरक्षा जालियों और आसपास लगे पेड़ों पर बैगों को टांग दिया । लेकिन ताज कीसुरक्षा के नाम पर तैनात भारी भरकम सुरक्षा बल सोता नजर आया। किसी ने इन लावारिश बैगों की चेकिंग आदि नहीं की। ताज क्षेत्र के संवेदनशील यलो जोन में इस तरह की लापरवाही कभी किसी आतंकी घटना का सबब बन सकती है।

हाईटेक निगरानी पर सवालिया निशान करोड़ों के सुरक्षा बजट और हाईटेक कैमरों की निगरानी का दम भरने वाला प्रशासन एक परीक्षा की भीड़ के आगे बेबस और बेपरवाह साबित हुआ। पुलिस की यह लापरवाही ताज जैसी विश्व प्रसिद्ध इमारत की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। हर एग्जाम के बाद रहता है यही हाल: ताजमहल पर इससे पहले भी कई बार बड़े एग्जाम के बाद यहीं हाल हुआ है। लॉकर फुल होने के बाद तमाम पर्यटक ऐसे ही बैग आदि सामान टांग कर चले जाते हैं। सुरक्षा में तैनात इधर ध्याना ही नहीं देते। ऐसे मौकों पर ताल की सुरक्षा पुख्ता करने को कोई विशेष इंतजाम नहीं किए गए हैं।