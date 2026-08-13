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मुजफ्फरनगर में दर्जी की दरिंदगी; दुकान बंदकर बच्ची से रेप, पुलिस ने ताला तोड़कर दबोचा

By sandeep
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, मुजफ्फरनगर/जानसठ
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मुजफ्फरनगर में दर्जी की हैवानियत सामने आई है। दुकान बंद करके बच्ची के साथ रेप किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़कर आरोपी दर्जी को गिरफ्तार किया। जिसके बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई।

SYMBOLIC PIC
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मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र के एक गांव में एक दर्जी ने अपनी दुकान में बंद कर 15 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म की दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुकान का ताला तोड़कर आपत्तिजनक स्थिति में आरोपी दर्जी को दबोच लिया। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने दर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण गांव में तनाव की स्थिति है। पुलिस ने किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा है।

दुकान बंद करके दर्जी ने रेप किया

कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गुरुवार को उसे पता चला कि गांव में दर्जी ने उसकी 15 वर्षीय बेटी को अपनी दुकान में बंद कर रखा है। वह दुकान पर पहुंचा तो शटर बंद था और बाहर से ताला लगा हुआ था। उसने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दुकान का ताला तोड़कर शटर खोला। पुलिस को टेलर और किशोरी आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पुलिस ने टेलर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह अपना पुराना टॉप टेलर की दुकान पर ठीक कराने आई थी। टेलर ने पैसों का लालच दिया। इसके बाद टेलर का दोस्त बाहर से दुकान का शटर बंद करके ताला लगाकर चला गया।

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दुकान तोड़कर आरोपी को दबोचा

किशोरी का आरोप था कि टेलर ने उसके साथ जबरदस्ती गलत हरकत की। पुलिस ने आरोपी टेलर फिरोज एवं उसके दोस्त अदनान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया। इंस्पेक्टर विनोद कुमार का कहना है कि आरोपी एवं उसके साथी दोनों के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं को जब प्रकरण की जानकारी लगी तो भाजपाई मंडल अध्यक्ष रोहित खत्री के नेतृत्व में थाने पहुंचे और इंस्पेक्टर विनोद कुमार से मिलकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इंस्पेक्टर ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बताया कि आरोपियों के खिलाफ करवाई की जा रही है।

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