3 नेशनल गोल्ड जीतने वाली ताइक्वांडो खिलाड़ी आज गुमनामी में, परिवार से छिपकर शुरू किया था खेलना

3 नेशनल गोल्ड जीतने वाली ताइक्वांडो खिलाड़ी आज गुमनामी में, परिवार से छिपकर शुरू किया था खेलना

संक्षेप:

सुलतानपुर की नेशनल स्तर की ताइक्वांडो और किक बॉक्सिंग खिलाड़ी अमीना बानो आज गुमनामी का जीवन जी रही हैं। उन्होंने 2012 में सामाजिक और पारिवारिक बंदिशों के बावजूद, स्कूल की फीस चोरी कर पंत स्टेडियम में प्रशिक्षण शुरू किया था। 

Wed, 26 Nov 2025 07:59 PMPawan Kumar Sharma भरतेंदु मिश्रा, सुल्तानपुर
यूपी के सुलतानपुर की अमीना बानो ने परिस्थितियों से लड़कर खेल जगत में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। राष्ट्रीयत स्तर पर पहचान पाई लेकिन आज गुमनामी का जीवन जी रही हैं। शुरूआत में पारिवारीक बंदिशें, बाद में सामाजिक सरोकार भी आड़े आए।

शहर के विवेक नगर मोहल्ला निवासी अमीना बानो ताइक्वांडो खेल में नेशनल स्तर तक खेलकर मेडल हासिल कर चुकीं हैं। जीतने पर अमीना को लोगों ने सम्मानित तो किया, लेकिन परिस्थितियों ने उनको गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया। अमीना ने बताया कि उनके बड़े भाई की एक दुर्घटना में वर्ष 1998 में मौत हो गई। इससे कपड़ा कारोबारी पिता शमी खां टूट गए थे। अमीना अभी छोटी ही थी, वर्ष 2000 में उनके पिता का इंतकाल हो गया। इसके बाद घर की माली हालत काफी बिगड़ गई। एक तरफ पारिवारिक समस्याएं तो दूसरी तरफ मुसलिम समाज की बंदिशे थी। छह भाई बहनों में सबसे छोटी अमीना को उनकी अम्मी किसी भी दशा में बेपर्दा होकर सड़क पर नहीं जाने देना चाहती थीं।मन में खेल की भावना और कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाली अमीना को सामाजिक बंधन नहीं डिगा सकी।

अमीना ने खुद को निखारने के लिए बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने चोरी से ताइक्वांडो का प्रशिक्षण पाने के लिए वर्ष 2012 में स्टेडियम जाकर पंजीकरण करा लिया। उस समय वह कक्षा 10वीं की छात्रा थी, पंजीकरण कराने के लिए उन्होंने स्कूल की फीस दी। घरवालों से झूठ बोलीं कि फीस का रुपया कही गिर गया। 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग के पश्चात जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में इन्होंने 2014 में रजत पदक जीता। परिवार के सदस्यों और उनकी अम्मी को अमीना के खेल के बारे में तब पता चला जब, वह वर्ष 2014 में रजत पदक जीत कर घर लौटी। अखबारों में अमीना की तस्वीर प्रकाशित हुई, लोग उनकी अम्मी को बधाइयां देने लगे। इसके बाद से अमीना को उनकी मां ने रोकना और टोकना बंद कर दिया। इसके बाद अमीना ने जो उड़ान भरना शुरू किया तो नेशनल स्तर तक खेलकर ही थमा।

उन्होंने दूसरा पदक भी पंत स्पोट्स स्टेडियम से वर्ष 2015 में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद वर्ष 2015 में अमीना का चयन अंतरमहाविद्यालयी ताइक्वांडो खेल प्रतियोगिता के लिए हो गया। अंतरमहाविद्यालयी प्रतियोगिता बलरामपुर में हुई, यहां अमीना ने कांस्य पदक जीता। पुन: 2016 में ताइक्वांडो एकेडमी पंत स्टेडियम सुल्तानपुर में स्वर्ण पदक जीतने पर इनका चयन राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए हो गया। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में इन्होंने पहला स्वर्ण पदक बिजनौर में हासिल किया, सहारनपुर में कांस्य पदक पर संतोष करना पड़ा। लेकिन वर्ष 2017 में दिल्ली जाकर स्वर्ण पदक जीतीं। नेशनल लेवल पर 2018 में इन्होंने गोवा में में आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर स्वर्ण पदक तथा 2019 में जम्मू में भी स्वर्ण पदक जीते।

अमीना बानो की उपलब्धियां

राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग में इन्होंने 2020 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया तथा 45 किलो भार की बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2021 में भी इन्हें गोल्ड मेडल प्रदान किया गया।

नेशनल लेवल ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2019 में एसएमएस इंदौर स्टेडियम जयपुर (राजस्थान) से इन्हें किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल प्रदान किया

2021 में ही दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन नई दिल्ली में इन्हें गोल्ड मेडल प्रदान किया।

2022 में एसएमएस इंदौर स्टेडियम जयपुर (राजस्थान) में इन्हें एक बार फिर गोल्ड मेडल प्रदान किया गया।

नेशनल लेवल में इन्होंने 2021 में डॉ. साहिब सिंह वर्मा स्टेडियम नई दिल्ली तथा टैगोर गार्डन न्यू दिल्ली में मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता।

शिक्षा

- प्रारंभिक से लेकर दसवीं की शिक्षा सर्वोदय विद्या मंदिर विवेक नगर में

- 11 हवीं शिक्षा केश कुमारी बालिका इंटर कॉलेज

- इंटरमीडिएट 2014, श्याम कुमारी इंटर कॉलेज बीरसिंहपुर

- स्नातक 2021, रामबरन पीजी कॉलेज बीरसिंहपुर

- एमए 2023, रामबरन इंटर कॉलेज बीरसिंहपुर

- वर्तमान में डीएलएड का कोर्स

अमीना का कहना है कि जो मेरे साथ हुआ वह अन्य खिलाड़ियों के साथ न हो इसके लिए वह अब तिकोनिया पार्क में प्रशिक्षण देकर मार्ग दर्शन करतीं हैं। इससे पहले वो पुलिस लाइन परिसर में प्रशिक्षण देने का कार्य करती थी। उनके साथ दो बच्चियां जुड़ी हैं, जो तेजी से आगे निकल रहीं। इसमें एक केंद्रीय विद्यालय की छात्रा है, दूसरी मोतिगरपुर की रहने वाली हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
