तब्लीगी जमात में आने वालों पर पैनी नजर, शाहीन से कनेक्शन के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट

संक्षेप: कोरोना काल में चर्चित तब्लीगी जमात एक बार फिर चर्चा में है। फरीदाबाद विस्फोटक बरामदगी और दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन का तब्लीदी जमात से कनेक्शन सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। तब्लीगी जमात में आने वालों पर पैनी नजर रखी जााएगी।

दिल्ली धमाके के आरोपियों और आतंकी महिला ब्रिगेड संभालने वाली डॉ. शाहीन का तब्लीगी जमात कनेक्शन सामने आने के बाद खुफिया विभाग और एटीएस अलर्ट मोड पर है। प्रदेशभर में जमात की निगरानी बढ़ा दी गई है। कोरोना काल के बाद इस तरह से पूर्व में भी निगरानी कराई जाती थी, लेकिन इसके बाद यह कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। अब जमात के जिम्मेदार को हर आने वाले व्यक्ति का नाम-पता और मोबाइल नंबर समेत फोटो एक फार्म के साथ खुफिया विभाग की टीम और एटीएस के पास जमा करना होगा। इसे लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है।

दिल्ली धमाके के आरोपियों डॉ. शाहीन, मुफ्ती इरफान, डा. उमर और अन्य का तब्लीगी जमात कनेक्शन सामने आया है। खुलासा हुआ है कि दीन और कौम के नाम पर जमात में लोगों को बरगलाया जाता था और आतंकी संगठन से जोड़ने की साजिश की जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद यह तमाम खुलासे हुए तो खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं। इसके बाद से तब्लीगी जमात को लेकर सख्ती की जा रही है और निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया गया है।

यूपी में खुफिया एजेंसियों और एटीएस को निर्देश दिया गया है कि जमात आयोजित करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति से संपर्क करें। उन्हें फार्म उपलब्ध कराए, जिस पर जमात में आने वाले तमाम लोगों के नाम-पते, मोबाइल नंबर समेत फोटो भी लगाए जाएंगे। इसी आधार पर खुफिया एजेंसी और एटीएस सत्यापन करेगी। संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे होगा सत्यापन - जमात के जिम्मेदार सारी जानकारी एटीएस, एलआईयू और एजेंसी को देंगे।

- संबंधित लोगों को लेकर उनके मूल निवास पर संबंधित थाना पुलिस से बात होगी।

- संबंधित जिले में सक्रिय खुफिया टीम भी इनका अलग से सत्यापन करेगी।

- संदिग्ध गतिविधि मिलने पर तुरंत टीम कार्रवाई करने में सक्षम होगी।

यह होगा फायदा - कोई भी संदिग्ध या किसी देश विरोधी गतिविधियों को जमात के माध्यम से नहीं कर पाएगा।

- जमात में आने वालों का पूरा रिकार्ड पुलिस और खुफिया विभाग के पास होगा।

- कोई संदिग्ध आता है और सत्यापन में पकड़ा जाता है तो उसकी धरपकड़ संभव होगी।

वारदात कर जमात में भाग जाते हैं अपराधी यूपी समेत कई जगहों पर ट्रेंड बन गया है कि अपराध करने के बाद अपराधी मोबाइल बंद कर किसी जगह जमात में छिप जाते हैं। ऐसे कई मामले पूर्व में सामने आए हैं।

कोरोना काल में हुई थी व्यवस्था कोरोना काल के दौरान दिल्ली में कुछ जगहों पर जमात में सैकड़ों विदेशी आए हुए थे। इनके बारे में उस समय खुलासा हुआ जब पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने सभी को क्वारंटाइन कराया था। इसके बाद से व्यवस्था की गई थी कि जमात बुलाने वाले पुलिस और एलआईयू को सूचना देंगे। कुछ समय तक कार्रवाई चलती रही, लेकिन बाद में सारी व्यवस्था ठंडे बस्ते में चली गई।