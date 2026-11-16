यूपी के सभी बूथों पर 20 नवंबर तक टेबल टॉप एक्सरसाइज, ऐसे दूर होंगी वोटर लिस्ट की खामियां

यूपी चुनाव की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मंगलवार को जारी होगी। पिछले सात महीने में करीब 17 लाख मतदाता बढ़े हैं। 17 से 20 नवंबर तक प्रदेश के सभी बूथों पर टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। CEO ने बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को मतदाता सूची की गहन जांच और त्रुटियों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) किया जा रहा है। मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। जिसमें करीब 13.56 करोड़ वोटर हैं। यूपी में 10 अप्रैल को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी। जिसमें कुल 13.39 करोड़ वोटर थे। ऐसे में पिछले सात महीने में करीब 17 लाख मतदाता बढ़े हैं। 17 से 20 नवंबर तक प्रदेश के सभी बूथों पर टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को मतदाता सूची की गहन जांच और त्रुटियों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। फिर 28 दिसंबर तक इनका निस्तारण कर चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा एसएसआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेंगे। वह मतदाता सूची के विभिन्न आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का एसएसआर किया जा रहा है। जिसके चलते मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने व संशोधन की प्रक्रिया चल रहा है।

फिलहाल पंचायत और नगर निकाय की मतदाता सूची में कुल मिलाकर 16.90 करोड़ मतदाता हैं और यूपी की मतदाता सूची में अभी 13.56 करोड़ वोटर ही हैं। ऐसे में यूपी की मतदाता सूची से अभी भी 3.34 करोड़ वोटर गायब हैं। फिलहाल मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलाकर वोटर जोड़े जाएंगे। चुनाव आयोग का पूरा जोर शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने पर है। जिसमें किसी भी तरह की त्रुटि न हो। सभी जिलों में भी मतदाता सूची जारी होगी और उसे बीएलओ और राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

संवेदनशील बूथों को चिह्नित करने का आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से प्रदेश के पुलिस आयुक्तों, समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को नाज़ुक (क्रिटिकल) मतदेय स्थलों के चिन्हीकरण एवं सुभेद्य (वल्नरेबिलिटी) मैपिंग की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नाज़ुक (क्रिटिकल) मतदेय स्थलों का चिन्हीकरण गंभीरता और सतर्कता के साथ किया जाए।