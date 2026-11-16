यूपी के सभी बूथों पर 20 नवंबर तक टेबल टॉप एक्सरसाइज, ऐसे दूर होंगी वोटर लिस्ट की खामियां
यूपी चुनाव की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मंगलवार को जारी होगी। पिछले सात महीने में करीब 17 लाख मतदाता बढ़े हैं। 17 से 20 नवंबर तक प्रदेश के सभी बूथों पर टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। CEO ने बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को मतदाता सूची की गहन जांच और त्रुटियों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) किया जा रहा है। मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। जिसमें करीब 13.56 करोड़ वोटर हैं। यूपी में 10 अप्रैल को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी। जिसमें कुल 13.39 करोड़ वोटर थे। ऐसे में पिछले सात महीने में करीब 17 लाख मतदाता बढ़े हैं। 17 से 20 नवंबर तक प्रदेश के सभी बूथों पर टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को मतदाता सूची की गहन जांच और त्रुटियों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। फिर 28 दिसंबर तक इनका निस्तारण कर चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा एसएसआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेंगे। वह मतदाता सूची के विभिन्न आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का एसएसआर किया जा रहा है। जिसके चलते मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने व संशोधन की प्रक्रिया चल रहा है।
फिलहाल पंचायत और नगर निकाय की मतदाता सूची में कुल मिलाकर 16.90 करोड़ मतदाता हैं और यूपी की मतदाता सूची में अभी 13.56 करोड़ वोटर ही हैं। ऐसे में यूपी की मतदाता सूची से अभी भी 3.34 करोड़ वोटर गायब हैं। फिलहाल मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलाकर वोटर जोड़े जाएंगे। चुनाव आयोग का पूरा जोर शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने पर है। जिसमें किसी भी तरह की त्रुटि न हो। सभी जिलों में भी मतदाता सूची जारी होगी और उसे बीएलओ और राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।
संवेदनशील बूथों को चिह्नित करने का आदेश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से प्रदेश के पुलिस आयुक्तों, समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को नाज़ुक (क्रिटिकल) मतदेय स्थलों के चिन्हीकरण एवं सुभेद्य (वल्नरेबिलिटी) मैपिंग की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नाज़ुक (क्रिटिकल) मतदेय स्थलों का चिन्हीकरण गंभीरता और सतर्कता के साथ किया जाए।
आयोग द्वारा इसके लिए सात प्रमुख मानक निर्धारित किए गए हैं। इनमें ऐसे मतदेय स्थल शामिल हैं, जो वल्नरेबल पॉकेट अथवा वल्नरेबल क्षेत्र में आते हैं, जहां पिछले निर्वाचन में 90 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ हो और 75 प्रतिशत से अधिक मत किसी एक प्रत्याशी को प्राप्त हुए हों या जहां 10 प्रतिशत से कम मतदान हुआ हो। इसके अलावा पिछले लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन में पुनर्मतदान की स्थिति, मतदान प्रक्रिया में अनियमितता या बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं, अनुपस्थित, शिफ्टेड और मृतक मतदाताओं का प्रतिशत विधानसभा क्षेत्र के औसत से अधिक होना और संबंधित क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की असामान्य स्थिति भी क्रिटिकल मतदेय स्थल के चिन्हीकरण के आधार होगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें