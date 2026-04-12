T- तुष्टीकरण, M- माफियाराज, C- कट मनी...ममता बनर्जी के बंगाल में योगी ने TMC का बताया फुल फॉर्म
योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति, घुसपैठ और राज्य की बदलती डेमोग्राफी को लेकर गंभीर आरोप लगाए।
सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी का फुल फॉर्म भी बताया। साथ ही ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। योगी ने कहा कि कुछ दिन पूर्व बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या की गई, बंगाल की CM ममता दीदी मौन रहीं।
जो रोजगार हैं, इसको रोजगार चाहिए। अन्यदाता किसान को इसकी उपज़ का अच्छा दाम चाहिए। हर खेत को पानी चाहिए। बंगाल की संस्कृति को सम्मान चाहिए। मां काली का आशीर्वाद तभी प्राप्त होगा, जब हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे। इसलिए तो स्वामी विवेकानन्द ने कहा था, कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। किस प्रकार की स्थितियां बंगाल में पैदा की जा रही हैं।
मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया, बीरभूम, हावड़ा जैसे कई ऐसे जनपद हैं जहां 'हिंदू शून्य' करने का षड्यंत्र हो रहा है। हिंदुओं को पूरी तरह खत्म करने की साजिश हो रही है। हम वहां दुर्गा पूजा नहीं कर सकते हैं, कोई पर्व से पहले कर्फ्यू हो लग जाता है। TMC समर्थित सिंडिकेट आज बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल के अंदर घुसाकर आपकी डेमोग्राफी को बदलने का काम कर रहे हैं। आपके हक पर डकैती डलवाई जा रही है। TMC सरकार आज T- तुष्टिकरण, M- माफिया राज और C कट मनी का प्रतीक बन गई है।
दलित हिंदू की हत्या पर ममता ने चुप्पी साधी
सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या की गई, जिसका भाजपा ने विरोध किया और इसके खिलाफ आंदोलन भी किया। लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस मुद्दे पर मौन रहीं। उन्होंने आरोप लगाया गया कि अगर वह बोलतीं, तो उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक सकता था।
आगे कहा गया कि जब-जब मां दुर्गा की पूजा या नवरात्रि जैसे धार्मिक आयोजन होते हैं, तब-तब इन आयोजनों में व्यवधान डालने की कोशिश की जाती है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लोगों से एकजुट होकर बंगाल के पुराने वैभव को फिर से स्थापित करने का आह्वान किया गया। साथ ही यह संदेश दिया गया कि अब खेला बंद होना चाहिए और विकास की शुरुआत होनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें