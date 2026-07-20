यूपी में नलकूप के बिजली कनेक्शन के लिए व्यवस्था बदली, UPPCL का आदेश जारी
यूपी में नलकूप के बिजली कनेक्शन के लिए व्यवस्था बदल गई है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने सभी डिस्काॅम को आदेश जारी किया।
उत्तर प्रदेश में प्राइवेट नलकूपों के बिजली कनेक्शन के लिए व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इससे पारदर्शिता आने की उम्मीद है। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव और उत्तर पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने इस संबंध में सभी डिस्कॉम को आदेश जारी कर दिए हैं।
डॉ. आशीष गोयलने कहा है कि कुछ विकेंद्रीकृत निर्माण सामग्रियां, जैसे- क्रॉस आर्म होल्डिंग क्लैम्प, स्टे क्लैम्प, एफ-ब्रैकेट, 11 केवी टीपीएमओ सेट, 11 केवी थ्री-फेज फ्यूज सेट, टॉप टी-ऑफ क्लैम्प, एमएस नट-बोल्ट व वॉशर, एलटी शैकल इंसुलेटर, डी-क्लैम्प, एलटी क्लैम्प, डेंजर बोर्ड, बार्ब्ड वायर, स्टोन पैड और एक्सएलपीई आर्मर्ड केबल आदि की समय पर उपलब्धता न होने से किसानों को परेशानी होती है। यह भी देखा जा रहा है कि कई मामलों में इससे कनेक्शन देने में भी देर हो रही है।
जरूरी निर्माण सामग्री की किट एकमुश्त उपलब्ध करवाई जाए
लिहाजा अब नई व्यवस्था के तहत तय किया गया है कि निजी नलकूप कनेक्शन के लिए जरूरी निर्माण सामग्री की किट एकमुश्त उपलब्ध करवाई जाए। जिन विकेन्द्रीकृत निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति निगम द्वारा नहीं की जा रही है, उनका मूल्य किसानों से धन-मांग पत्र के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। हालांकि, जो सामग्रियां उपलब्ध नहीं भी करवाई जा रही हैं, उन्हें प्राक्कलन (इस्टीमेट) में अंकित किया जाएगा। किसानों को इन सामग्रियों की जरूरी मात्रा और अनुमानित लागत जरूर बताया जाएगा ताकि उन्हें सुविधा रहे।
नई व्यवस्था में यह भी सुविधा
नई व्यवस्था में यह भी सुविधा दी गई है कि किसान निर्माण सामग्रियों की व्यवस्था अपने व्यय पर अधिकृत लाइन निर्माण एजेंसी के माध्यम से करा सकेंगे। वहीं, कनेक्शन के पहले सामग्री और गुणवत्ता का तकनीकी परीक्षण विभाग अपने मानकों के अनुरूप करवाना सुनिश्चित करेगा।
आदेश पर तत्काल प्रभाव से अमल करने को कहा गया
डॉ. आशीष गोयल ने यह भी निर्देश दिए हैं कि लाइन निर्माण के दौरान विद्युत पोल, स्टे, ग्राउटिंग और अन्य सभी निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कराए जाएं ताकि काम की गुणवत्ता व सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आदेश पर तत्काल प्रभाव से अमल करने को कहा गया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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