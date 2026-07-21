सहानुभूति सबूत का विकल्प नहीं, संदेह का लाभ आरोपी को मिलेगा, हाई कोर्ट ने 80 साल के आरोपी को किया बरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर के एक पॉक्सो मामले में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा काट रहे 80 वर्षीय आरोपी स्वामीदीन को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि बच्चे के साथ यौन अपराध के मामलों में पीड़िता का बयान महत्वपूर्ण होता है।

Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर के एक पॉक्सो मामले में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा काट रहे 80 वर्षीय आरोपी स्वामीदीन को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि बच्चे के साथ यौन अपराध के मामलों में पीड़िता का बयान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यदि उसमें गंभीर विरोधाभास, सुधार और संदेह हों तो केवल सहानुभूति के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। आपराधिक मामलों में आरोप संदेह से परे साबित होना आवश्यक है।

न्यायमूर्ति संतोष राय ने विशेष पॉक्सो न्यायालय, हमीरपुर के 9 और 10 दिसंबर 2025 के दोषसिद्धि एवं सजा के आदेश को निरस्त करते हुए आरोपी को आईपीसी की धारा 376-ए बी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि यदि आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए तथा जमा जुर्माना वापस किया जाए।

क्या था मामला सुमेरपुर थानाक्षेत्र की एक महिला ने 10 दिसंबर 2021 को एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि 5 दिसंबर 2021 को उसकी करीब चार वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले 80 वर्षीय स्वामीदीन उसे टॉफी का लालच देकर अपने घर ले गए और उसके साथ अश्लील हरकत की। बाद में जांच के दौरान बच्ची की उम्र चार से पांच वर्ष पाए जाने पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376-ए बी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 जोड़ते हुए आरोपपत्र दाखिल किया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। आरोपी की ओर से कहा गया कि एफआईआर दर्ज करने में पांच दिन की देरी हुई, जिसका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। प्रारंभिक एफआईआर में दुष्कर्म का आरोप नहीं था और केवल धारा 354 आईपीसी व पॉक्सो की धारा 10 लगाई गई थी। बाद में जांच के दौरान गंभीर धाराएं जोड़ दी गईं।

मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज अदालत में पेश बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि बच्ची और उसकी मां के बयानों में समय, घटना और आरोपी की पहचान को लेकर कई महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट भी अभियोजन की कहानी की पुष्टि नहीं करती। इसके अलावा घटना वाले दिन आरोपी चित्रकूट के एक नेत्र अस्पताल में इलाज करा रहा था, जिसके मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज अदालत में पेश किए गए। हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी के संबंध में अभियोजन ने अलग-अलग और परस्पर विरोधी स्पष्टीकरण दिए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में यौन हमले का कोई आरोप नहीं था, जबकि बाद में गंभीर धाराएं जोड़ दी गईं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने पर्याप्त विचार नहीं किया।

पीड़िता की मां के बयान में कई विरोधाभास अदालत ने पाया कि पीड़िता की मां के बयान में कई महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। वहीं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में आरोपी की पहचान और घटना के समय को लेकर भी विसंगतियां हैं। अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में यह संभावना पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता कि कम उम्र की बच्ची को सिखाया-पढ़ाया गया हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता द्वारा कथित घटना का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द का न तो ट्रायल के दौरान अर्थ स्पष्ट किया गया और न ही ट्रायल कोर्ट ने यह बताया कि उससे पॉक्सो अधिनियम के तहत आवश्यक "पैठ" का तत्व कैसे सिद्ध होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिकल परीक्षण में किसी प्रकार की चोट या फोरेंसिक पुष्टि नहीं मिली। हालांकि केवल मेडिकल साक्ष्य का अभाव अभियोजन के लिए घातक नहीं होता, लेकिन जब मौखिक साक्ष्य भी विरोधाभासी हों तो मेडिकल समर्थन का अभाव महत्वपूर्ण हो जाता है।