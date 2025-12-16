Hindi NewsUP NewsSydney Bondi Beach Attack update Hamas Israel
Sydney Bondi Beach Attack के बाद लाल रंग के उलटे त्रिकोण पर क्यों हो रही चर्चा ?
संक्षेप:
रेड ट्रायंगल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में समुद्र के किनारे अटैक होने से कई महीनों पहले से यहूदी इलाकों में ये दिखने लगा था....कौन बना रहा था ये और इनका यहूदियों से क्या कनेक्शन है…
Dec 16, 2025 09:45 am IST Prity Nagpal
