यूपी में जुलूस के दौरान बीच सड़क पर चलीं तलवारें, एक-दूसरे पर फरसे से भी हमला, वीडियो वायरल

हमीरपुर में जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। दो गुट आपस में भिड़ गए। कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान जमकर तलवारें और फरसें भी चले। इस घटना में एक युवक बुरी तरह से घायल भी हो गया।

Hamirpur News: यूपी के हमीरपुर में जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। दो गुट आपस में भिड़ गए। कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान जमकर तलवारें और फरसें भी चले। इस घटना में एक युवक बुरी तरह से घायल भी हो गया। बताया जाता है कि ये झगड़ा पुरानी रंजिश के चलते हुआ है। घायल युवक ने थाने में पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल करने में लगी है।

शनिवार की शाम को केसरिया का डेरा में जवारों का जुलूस निकाला जा रहा था। उसी दौरान दो गुटों के बीच विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई। दोनों ओर से जमकर एक-दूसरे को पहले लात-घूंसों और डंडों से पीटा गया। फिर भीड़ में कुछ लोग तलवारें और फरसा भी लहारते हुए मारपीट में कूद पड़े। इस पिटाई में भोला का डेरा निवासी 22 वर्षीय अजीत नाम का युवक का सिर फट गया। वायरल वीडियो में युवक लहूलुहान हालत में दिख रहा है, जिसे बाद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बताया जा रहा है। उधर, घायल युवक ने थाने में पांच लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।