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यूपी में 30 से ज्यादा अभियंताओं पर लटकी कार्रवाई की तलवार, फिर से होगी जांच, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
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30 से ज्यादा बिजली अभियंताओं पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच स्टेट विजिलेंस को सौंपे जाने की तैयारी है। ये वे मामले हैं, जिन्हें पावर कॉरपारेशन की आंतरिक विजिलेंस की जांच के बाद बंद कर दिया गया था।

यूपी में 30 से ज्यादा अभियंताओं पर लटकी कार्रवाई की तलवार, फिर से होगी जांच, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

UP Government: यूपी के 30 से ज्यादा बिजली अभियंताओं पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच स्टेट विजिलेंस को सौंपे जाने की तैयारी है। ये वे मामले हैं, जिन्हें पावर कॉरपारेशन की आंतरिक विजिलेंस की जांच के बाद बंद कर दिया गया था। पावर कॉरपोरेशन के एक अधिकारी के मुताबिक आने वाले कुछ हफ्तों में ये प्रकरण स्टेट विजिलेंस को हस्तांतरित किए जा सकते हैं।

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बीते मंगलवार को आदेश दिए थे, जिसमें कर्मचारियों और अभियंताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच आंतरिक विजिलेंस से करवाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसकी जगह अब ऐसे मामलों की जांच स्टेट विजिलेंस से करवाई जाएगी।

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जांच स्टेट विजिलेंस को सौंपने की तैयारी

मुख्य सचिव के आदेश के बाद अब पावर कॉरपोरेशन 30 से ज्यादा मामलों को स्टेट विजिलेंस को सौंपने की तैयारी कर रहा है। इनमें से 10 मामले ऐसे हैं, जिनमें पावर कॉरपोरेशन को बड़ी वित्तीय हानि हुई है। वहीं, 20 से ज्यादा मामले ऐसे हैं, जिनमें आय से अधिक संपत्ति के आरोप अभियंताओं और कर्मचारियों पर हैं। सूत्र बताते हैं कि ज्यादातर मामलों में बिजली अभियंता और कर्मचारी संगठनों से जुड़े पदाधिकारी या पूर्व पदाधिकारी ही हैं।

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अभियंता ही नहीं, कई अधिकारी भी फंसेंगे

स्टेट विजिलेंस एक स्वतंत्र इकाई है, जबकि आंतरिक विजिलेंस पावर कॉरपोरेशन के अधीन काम करता है। भ्रष्टाचार के कई मामलों में शिकायतें तो अभियंताओं की थीं, लेकिन उनमें पावर कॉरपोरेशन में तैनात अधिकारी भी शामिल थे। ऐसे मामलों में आंतरिक विजिलेंस की जांच निष्पक्ष से नहीं हो पाती थी। कुछ ऐसे मामले भी हैं, जिनमें जांच को शिथिल कर दिया गया। अब जबकि इसे स्टेट विजिलेंस को सौंपा जाएगा, तो जांच में तेजी आने की उम्मीद हैं। वहीं, अधिकरियों की भूमिका की खुलकर सामने आ सकती है। लिहाजा माना जा रहा है कि स्टेट विजिलेंस की जांच में न केवल अभियंता बल्कि अधिकारी पर भी शिकंजा कस सकता है।

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चरणवार मामले स्थानांतरित होंगे

बताया जा रहा है कि सभी मामले पावर कॉरपोरेशन एक साथ नहीं सौंपेगा। पहले चरण में बंद हुई जांचों में कुछ ही स्टेट विजिलेंस को दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रचलित आंतरिक जांच वाले मामले फौरी तौर पर दिए जाएंगे। बंद मामलों में कुछ की जांच आगे बढ़ने के बाद आगे के मामले भी जाएंगे। पावर कॉरपोरेशन का ज्यादा फोकस उन मामलों पर होगा, जिनमें कॉरपोरेशन को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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