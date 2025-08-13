Switch off the minister's mic Mahana gets strict after uproar over Sanjay Nishads statement on Phoolan Devi मंत्री जी का माइक बंद कीजिए, फूलन देवी पर संजय निषाद के बयान पर हंगामे के बाद सख्त हुए महाना, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मंत्री जी का माइक बंद कीजिए, फूलन देवी पर संजय निषाद के बयान पर हंगामे के बाद सख्त हुए महाना

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विधानसभा में अपने भाषण के दौरान विपक्ष को फूलन देवी का हत्यारा बता दिया। इस पर जमकर हंगामा हुआ। हालत यह हो गई कि स्पीकर सतीश महाना को संजय निषाद  का माइक बंद करने का आदेश देना पड़ा।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 06:54 PM
यूपी विधानसभा में विजन 2047 पर चर्चा के दौरान बुधवार की शाम कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बोलते-बोलते ऐसी बात बोल गए जिसे लेकर जबरदस्त हंगामा हो गया। संजय निषाद ने विपक्षी सदस्यों को फूलन देवी का हत्यारा बता दिया। इससे जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। सपा सदस्य वेल में चले आए। पीठ पर बैठी मंजू सिवाच की बातें न मंत्री सुन रहे थे और न विपक्षी सदस्य। हंगामा बढ़ते ही स्पीकर सतीश महाना सदन में पहुंचे और आते ही आदेश दिया कि मंत्री जी का माइक बंद कर दीजिए। माइक बंद होने के बाद भी संजय निषाद चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस पर सतीश महाना को हाथ तक जोड़ना पड़ गया। इसके बाद किसी तरह संजय निषाद बैठे और सदन चल सका।

संजय निषाद ने अपनी बातें रखनी शुरू की तो हमेशा की तरह निषाद समाज के आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर उठा दिया। इस पर विपक्ष की ओर से किसी ने कहा कि लखनऊ दिल्ली दोनों जगह आपकी सरकार है, दिला दीजिए आरक्षण। इस पर संजय निषाद ने कहा कि मैं निषादों का नहीं 578 जातियों का नेतृत्व कर रहा हूं। विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपने पिछड़ी जातियों को धोखा दिया है। इस पर विपक्ष की तरफ से टोका-टोका शुरू हो गई। संजय निषाद ने कहा कि जितना बोलेंगे, उतना नुकसान होगा। मैं गलत बात बोलूंगा, तो विरोध करिएगा। आपके नेता एक बार भी निषादराज का नाम नहीं लेते। हमारे पीएम अपने भाषण में बार-बार जिक्र करते हैं।

ये भी पढ़ें:चढ़ावा, संपत्ति, प्रशासन सबकुछ संभालेगा बांके बिहारी न्यास, यूपी विस में बिल पेश

उन्होंने कहा कि फूलन देवी ने जब एकलव्य पार्टी बनाई, तब 27 दिन बाद उनकी हत्या हो गई। सीबीआई जांच हो जाए। सच सामने आ जाएगा। साथ ही कहा कि निषादों का कोई नेता नहीं बचा है। मैं बचा हूं। जब कोई निषादों का नेता ही नहीं बचेगा तो कौन हमारे समाज का नेतृत्व करेगा। इसी बीच टोका-टाकी बढ़ी तो संजय निषाद ने कह दिया कि फूलनदेवी और जमुना निषाद के हत्यारे आप लोग हैं। मंत्री के इतना बोलते ही हंगामा मच गया। सपा के सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में चले आए। कुछ सपा सदस्य संजय निषाद की बेंच तक पहुंच गए। इस दौरान भी संजय निषाद बोलते रहे और सपा सदस्य उनके खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पीठ पर बैठीं मंजू सिवाच लोगों को वापस अपनी कुर्सी पर लौटने की अपील करती रहीं लेकिन कोई कुछ सुनने को राजी नहीं हो रहा था।

इसी बीच सदन में विपक्ष के नेता माता प्रसाद संजय निषाद के बयान को कार्यवाही से बाहर निकालने की अपील की। मंजू सिवाच ने बयान को दिखवाने का आश्वासन देकर मामले को शांत करने की कोशिश की लेकिन संजय निषाद इसके बाद भी उसी मुद्दे पर बोलते रहे। उनका विरोध भी सपा की तरफ से होता रहा। यहां तक कि मंजू सिवाच के कहने पर भी संजय नहीं बैठे। संजय निषाद ने कहा कि मैं अपने समाज की आवाज हूं और पूरी बात बोलूंगा।

अच्छा नहीं लगता कि बार-बार आपको बैठने के लिए बोलूं

हंगामा बढ़ने लगा तो स्पीकर सतीश महाना सदन में पहुंच गए। पहुंचते ही संजय निषाद का माइक बंद कराने का आदेश दिया। कहा कि मंत्री जी का माइक बंद कीजिए। महाना ने संजय निषाद से भी कहा कि आपका समय समाप्त हो गया। इसके बाद भी संजय चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। इस पर महाना सख्त हो गए और कहा कि यह अच्छा नहीं लगता कि बार-बार एक मंत्री को बैठने के लिए बोलूं। कहा कि मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बैठ जाइए। आप अपना लिखित वक्तव्य दे दीजिएगा। इसके बाद भी संजय निषाद नहीं मान रहे थे तो सतीश महाना ने हाथ जोड़कर कहा कि आपसे निवेदन है कि प्लीज बैठ जाइए। मैं चाहता हूं कि यह चर्चा पूरे 24 घंटे तक चलता रहे। यह भी कहा कि किसी मंत्री के लिए मुझे शक्ति से बोलना पड़े, यह मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद संजय निषाद बैठे और मामला शांत हो सका।

