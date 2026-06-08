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दलित छात्रा से रेप के बाद तगड़ा ऐक्शन, आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा, घर पर चला बुलडोजर

Dinesh Rathour रहरा, (अमरोहा)
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अमरोहा में मुस्लिम युवक द्वारा दलित छात्रा से रेप की खबर से सनसनी फैल गई। आरोपी छात्रा को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस-प्रशासन ने ऐक्शन लिया और महज आठ घंटे में कार्रवाई करते हुए उसके घर को बुलडोजर से गिरा दिया।

दलित छात्रा से रेप के बाद तगड़ा ऐक्शन, आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा, घर पर चला बुलडोजर

Amroha News: यूपी के अमरोहा में सोमवार को दूसरी कक्षा की छात्रा को दूसरे संप्रदाय का युवक बहला-फुसलाकर अपने संग बैलगाड़ी पर बैठाकर खेत पर ले गया और उससे रेप किया। इससे छात्रा की हालत बिगड़ गई। लहूलुहान हालत में घर पहुंची छात्रा ने परिजनों को मामले की जानकारी दी। आनन-फानन में छात्रा को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से नाजुक हालत में उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया।

एसपी ने सीएचसी पहुंचकर पीड़िता छात्रा के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के बाद गांव में जांच-पड़ताल की। दलित छात्रा से रेप के मामले में पुलिस-प्रशासन ने महज आठ घंटे में ही कार्रवाई कर दी। परिजनों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट, पॉक्सो व दुष्कर्म संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रशासन ने आठ घंटे के अंदर ही कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया। क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है। आरोपी फिलहाल फरार है उसकी गिरफ्तारी लिए ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है।

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छात्रा को बैलगाड़ी पर बिठाकर खेत ले गया था आरोपी

जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के गांव के निजी स्कूल में पढ़ रही आठ वर्षीया दलित छात्रा सोमवार दोपहर घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान खेत पर जा रहे गांव के दूसरे संप्रदाय के 20 वर्षीय युवक ने बहला-फुसलाकर छात्रा को अपने साथ बैलगाड़ी पर बैठा लिया। खेत पर ले जाने के बाद आरोपी ने छात्रा के साथ रेप किया। छात्रा की हालत बिगड़ी तो आरोपी भाग निकला। लहूलुहान हालत में किसी तरह छात्रा घर पहुंची और परिजनों को मामले की जानकारी दी। आनन-फानन में छात्रा को रहरा सीएचसी में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी होते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। स्थानीय थाने के संग सीओ कई अन्य थानों का पुलिस फोर्स यहां पहुंच गया।

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सीओ ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता से जाना हाल

सीओ मंडी धनौरा अंजलि कटारिया के बाद एसपी लखन सिंह यादव पहुंच गए। एसपी ने सीएचसी पहुंचकर पीड़िता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बताया जा रहा है कि बालिका की हालत नाजुक लेकिन स्थिर बनी हुई है। देर शाम उसे सीएचसी से हायर सेंटर रेफर किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया कि गांव निवासी आरोपी फरमान पुत्र अहमद अली के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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