तुष्टीकरण की आंधी में हिंदुओं से दूर हो गए अखिलेश, सपा मुखिया पर भड़के ब्रजेश पाठक, लिखी लंबी-चौड़ी पोस्ट
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भड़क गए। सोशल मीडिया एक्स पर लंबी-चौबी पोस्ट लिखकर डिप्टी सीएम ने सपा मुखिया पर जमकर भड़ास निकाली।
UP Latest News: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भड़क गए। सोशल मीडिया एक्स पर लंबी-चौबी पोस्ट लिखकर डिप्टी सीएम ने सपा मुखिया पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने लिखा, बिना ज़मीनी संघर्ष के राज परंपरा की तरह वंशानुक्रम में सत्ताधीश बनकर करियर की शुरुआत करने वाले क्या जानें कि एक साधारण परिवार से निकलकर समाजिक जीवन में काम करते हुए पहचान बनाना कितना कठिन होता है। जिस संघर्ष और अनुशासन को आप दरी बिछाकर आगे बढ़ना कह रहे हैं, वह आपकी प्रतिक्रियावादी अपरिपक्क राजनीतिक समझ को दर्शाता है।
दरअसल आप तुष्टिकरण की अंधी राजनीति में हिंदुओं से इतने दूर चले गये हैं कि आप दीपावली मनाने का भी विरोध करने लगे और ईद पर मिठाइयां बांटते फिर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि वो दूसरों पर उंगली ना उठाएं, जो समाज को बांटकर राजनीति करते हैं। श्रीरामचरितमानस मानस को पैर से कुचलकर जलाने वाले नेता भी आपकी ही पार्टी के थे और आप चले हैं हमें सनातन पर बोध कराने।
डिप्टी सीएम ने समझाई पीडीए की परिभाषा
उत्तर प्रदेश ने आपकी सरकार में वह भी समय भी देखा है जब कानून-व्यवस्था कराह रही थी, दलितों कमजोरों का शोषण हो रहा था। भ्रष्टाचार आम बात थी और सरकार 'एक परिवार' और एक समुदाय एक जाति तक ही सीमित थी। जहाँ तक बात आपके PDA की है ..तो हम बताते हैं उसकी परिभाषा।
P- पिछड़ा- क्या इसकी परिभाषा में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पिछड़े नेता स्व. बाबू कल्याण सिंह जी की अंत्येष्टि में जाना था या नहीं ?
D - दलित- पूज्य बाबा साहब आंबेडकर जी जिनके सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ बनाए, उन महान समाज सुधारक बाबा साहब पर जब आज़म खान ने टिप्पणी करते हुए उन्हें प्रोपर्टी कब्जाने वाला कहा था तब आपने विरोध किया था? या फिर आज आज़म खान को सपा से बाहर करने का माद्दा रखते हैं? नहीं क्योंकि आप सच मायने में तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले नेता हैं?
A- अल्पसंख्यक (जिसमें जैन ..पारसी …सिख ) इनके लिए कोई स्थान नहीं है ..सिर्फ एक ही समुदाय है ।
पिछड़ों का सम्मान करती है भाजपा
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आगे लिखा, पिछड़ों का सम्मान भाजपा करती है ..OBC कमीशन बनाकर। दलितों का सम्मान मेरी पार्टी भाजपा करती है, दो बार दलित राष्ट्रपति बनाकर। अल्पसंख्यकों का सम्मान भाजपा करती है APJ कलाम जी को राष्ट्रपति बनाकर। आज वही उत्तर प्रदेश लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व और गौरवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है और कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है। जमीन पर बदलाव साफ़ दिख रहा है। अफवाहों से सच नहीं बदला करते और दुष्प्रचार से विकास नहीं होते। हमारा फोकस साफ है, काम करना, लोगों की सेवा करना और उनके विश्वास पर खरा उतरना। बाकी तो फैसला जनता करती ही है और अब जनता आपको बहुत अच्छी तरह से समझती है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।