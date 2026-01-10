Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSwatantra Dev Singh on Ji Ram Ji Scheme Said Guaranteed Job for 125 days with payment every week
जी रामजी योजना में मिलेगी 125 दिन रोजगार गारंटी, मजदूरों का हर हफ्ते होगा भुगतान

जी रामजी योजना में मिलेगी 125 दिन रोजगार गारंटी, मजदूरों का हर हफ्ते होगा भुगतान

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और प्रयागराज जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कहा कि कैबिनेट से 'जी रामजी योजना' विधेयक पारित कराया है, जिसके तहत ग्रामीणों को 125 दिनों के गारंटीशुदा रोजगार का अधिकार मिलेगा।

Jan 10, 2026 01:58 pm ISTSrishti Kunj प्रयागराज/ लखनऊ
उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और प्रयागराज जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 'जी रामजी योजना' को ग्रामीण भारत के विकास में महत्वपूर्ण कदम बताया। शुक्रवार को प्रयागराज में विकसित भारत-जी राम जी जनजागरण अभियान पर आयोजित प्रेसवार्ता में जलशक्ति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत का दृष्टिकोण गांवों के समग्र विकास से ही साकार होगा।

मोदी सरकार मजदूर-किसान की केवल बात करने वाली सरकार नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत, उनके पसीने और उनके आत्मसम्मान को नीति क केन्द्र बनाने वाली सरकार है। ये अधिनयम मजदूर को केवल कामगार नहीं मानता, यह उसे राष्ट्र निर्माता मानता है जलशक्ति मंत्री ने मनरेगा को वर्षों से फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी भुगतान और अनियमितताओं का अड्डा बताया।

भाजपा सरकार ने इन कमियों को दूर करते हुए कैबिनेट से 'जी रामजी योजना' विधेयक पारित कराया है, जिसके तहत ग्रामीणों को 125 दिनों के गारंटीशुदा रोजगार का अधिकार मिलेगा। पहले यह सीमा केवल 100 दिन तक सीमित थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा में केवल कच्चे कार्य कराए जाते थे, जिससे फर्जी भुगतान की संभावना बनी रहती थी। कई बार जांच मे फर्जी जॉब कार्ड और फर्जी लाभार्थी पाए गए थे। साथ ही 290 करोड़ रुपये के 10 लाख 91 हजार गड़बड़ी सामने आई थी।

हर हफ्ते होगा भुगतान

जलशक्ति मंत्री ने कहा कि अब मजदूरी के लिए 15 दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। अब मजदूर की मेहनत का मूल्य साप्ताहिक भुगतान के रूप में होगा। सीधे उसके बैंक खाते में समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचेगा। साथ ही बुआई-कटाई के महत्वपूर्ण 60 दिनों के लिए कार्य विराम का प्राविधान किया गया है। ताकि किसानों को समय पर मजदूर उपलब्ध हों और खेती की गति कभी न रुके।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
