अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों का हमला, श्मशान घाट पर अफरातफरी, 50 से ज्यादा घायल

संक्षेप: उरई में वृद्ध के अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से श्मशान घाट पर अफरातफरी मच गई। इसमें महिलाओं और बुजुर्गों समेत 50 से अधिक लोग मधुमक्खियों के डंक का शिकार हो गए।

यूपी के उरई में वृद्ध के अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से श्मशान घाट पर अफरातफरी मच गई। इसमें महिलाओं और बुजुर्गों समेत 50 से अधिक लोग मधुमक्खियों के डंक का शिकार हो गए और बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कदौरा पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जबकि, हमले से छह लोग मौके पर बेहोश हो गए।

बुधवार रात कदौरा थाना क्षेत्र के डालेपुरवा निवासी 78 वर्षीय वीर सिंह का निधन हो गया था। गुरुवार दोपहर परिजन और ग्रामीण अंतिम संस्कार करने श्मशान घाट पहुंचे। अंतिम संस्कार की तैयारियों के दौरान उपलों के धुएं से श्मशान घाट के पास स्थित पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्तों से मधुमक्खियों का झुंड निकल पड़ा और वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से मौके पर भगदड़ मच गई। मधुमक्खियों के डंक से घायल ग्रामीण विजय, बबलू सिंह, राजू, प्रदीप, धनीराम, बीरू, हर्षू मुन्ना, रज्जन, जगन्नाथ, लालाराम, शंकर नेता,और परिजनों के बाहर से आए अन्य रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि कुछ लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए।