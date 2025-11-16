देश बांटने वालों को दी जा रही सुरक्षा, धीरेंद्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा पर स्वामी प्रसाद की तीखी टिप्पणी

संक्षेप: स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर एक बार विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म में चार व 10 हाथ वाले देवी-देवता हैं क्या? बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र शास्त्री को लेकर भी तीखी टिप्पणी की।

पूर्व कैबिनेट मंत्री व अपना जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को बांदा में विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म में चार व 10 हाथ वाले देवी-देवता हैं क्या? बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र शास्त्री को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। कहा कि देश बांटने वालों को सुरक्षा दी जा रही है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिहार चुनाव में एनडीए की विजय को लेकर कहा कि वहां जनमत की नहीं, ईवीएम तंत्र की जीत हुई।

संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा में आए स्वामी प्रसाद ने कहा कि अपना जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कांशीराम की जयंती पर यह यात्रा शुरू की है। यात्रा के बांदा पहुंचने पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते देश का करोड़ों युवा बेरोजगार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाते हैं। दुर्भाग्य है कि जबसे मोदी आए हैं, हमारा देश कंगाल व गरीब हो गया है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मौर्य ने कहा, भारत ऐसा देश है जहां 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 10 किलो चावल के भरोसे चलती है। देश को विश्व गुरु बनाने का सपना छलावा है।