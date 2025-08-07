स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ीं, रामचरित मानस के मामले में कोर्ट ने दिया केस का आदेश

पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरित मानस को लेकर दी गई विवादित टिप्पणी का मामला एक बार फिर गरमा गया है। वाराणसी की अदालत ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना करने का आदेश कैंट थाने के प्रभारी को दिया है।

रामचरित मानस को लेकर विवादित टिप्पणी देने के मामले में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। वाराणसी में एसीजेएम (एमपी-एमएलए कोर्ट) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वाराणसी के कैंट थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें। कोर्ट ने यह आदेश सत्र न्यायालय से निगरानी अर्जी अस्वीकार होने के बाद पुनः सुनवाई करने के बाद दिया है।

अधिवक्ता अशोक कुमार की तरफ से अधिवक्ता नदीम अहमद खान, मनोज कुमार, विवेक कुमार ने कोर्ट में 2023 में आवेदन दिया था। आवेदन में कहा गया कि 22 जनवरी 2023 को स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक इंटरव्यू में रामचरित मानस पर आपत्तिजनक बयान दिया। यह भी कहा कि हिंदू इसे नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने की बातें बकवास हैं। यह भी कहा कि तुलसीदास जी अपनी प्रसन्नता के लिए इसे लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इसमें आपत्तिजनक शब्द को हटाया जाए। यह भी कहा कि रामचरित मानस को पूरी तरह बैन कर दिया जाना चाहिए है।

स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के खिलाफ अधिवक्ता अशोक कुमार ने 24 जनवरी 2023 को वाराणसी पुलिस कमिश्नर के यहां लिखित शिकायत की। इसके बाद एसीजेएम प्रथम/एमपीएमलए कोर्ट की अदालत में 25 जनवरी 2023 को प्रार्थना पत्र 156 (3) के तहत दाखिल किया। इसे अदालत ने 17 अक्टूबर 2023 को खारिज कर दिया। इसके खारिज होने के बाद अधिवक्ता अशोक कुमार ने सत्र न्यायालय में आपराधिक रिवीजन दाखिल किया।