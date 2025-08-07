Swami Prasad Maurya's troubles increased, court ordered filing of case in Ramcharit Manas matter स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ीं, रामचरित मानस के मामले में कोर्ट ने दिया केस का आदेश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSwami Prasad Maurya's troubles increased, court ordered filing of case in Ramcharit Manas matter

स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ीं, रामचरित मानस के मामले में कोर्ट ने दिया केस का आदेश

पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरित मानस को लेकर दी गई विवादित टिप्पणी का मामला एक बार फिर गरमा गया है। वाराणसी की अदालत ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना करने का आदेश कैंट थाने के प्रभारी को दिया है। 

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 06:06 PM
share Share
Follow Us on
स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ीं, रामचरित मानस के मामले में कोर्ट ने दिया केस का आदेश

रामचरित मानस को लेकर विवादित टिप्पणी देने के मामले में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। वाराणसी में एसीजेएम (एमपी-एमएलए कोर्ट) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वाराणसी के कैंट थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें। कोर्ट ने यह आदेश सत्र न्यायालय से निगरानी अर्जी अस्वीकार होने के बाद पुनः सुनवाई करने के बाद दिया है।

अधिवक्ता अशोक कुमार की तरफ से अधिवक्ता नदीम अहमद खान, मनोज कुमार, विवेक कुमार ने कोर्ट में 2023 में आवेदन दिया था। आवेदन में कहा गया कि 22 जनवरी 2023 को स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक इंटरव्यू में रामचरित मानस पर आपत्तिजनक बयान दिया। यह भी कहा कि हिंदू इसे नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने की बातें बकवास हैं। यह भी कहा कि तुलसीदास जी अपनी प्रसन्नता के लिए इसे लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इसमें आपत्तिजनक शब्द को हटाया जाए। यह भी कहा कि रामचरित मानस को पूरी तरह बैन कर दिया जाना चाहिए है।

ये भी पढ़ें:रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य को जड़ा थप्पड़, स्वागत के बहाने आए थे दो युवक

स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के खिलाफ अधिवक्ता अशोक कुमार ने 24 जनवरी 2023 को वाराणसी पुलिस कमिश्नर के यहां लिखित शिकायत की। इसके बाद एसीजेएम प्रथम/एमपीएमलए कोर्ट की अदालत में 25 जनवरी 2023 को प्रार्थना पत्र 156 (3) के तहत दाखिल किया। इसे अदालत ने 17 अक्टूबर 2023 को खारिज कर दिया। इसके खारिज होने के बाद अधिवक्ता अशोक कुमार ने सत्र न्यायालय में आपराधिक रिवीजन दाखिल किया।

इसके बाद विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमलए कोर्ट) की अदालत ने रिवीजन अर्जी स्वीकार कर फिर से सुनवाई का आदेश दिया। उक्त आदेश के फलस्वरूप अवर न्यायालय ने सुनवाई के बाद स्वामी प्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने और विवेचना का आदेश वाराणसी के कैंट थाने को दिया है।

Swami Prasad Maurya Varanasi Varanasi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |