अखिलेश यादव पर नरम पड़े स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर? सपा प्रमुख के ‘बिना चुनाव लड़े सीएम’ पर क्या बोले
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर नरम पड़ गए हैं। अखिलेश के बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बनने वाले बयान पर स्वामी प्रसाद ने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी है।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन को लेकर अखिलेश की टूक के बाद स्वामी प्रसाद ने भी पलटवार किया था। इसके बाद यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र गौतम के साथ नजर आए तो उन्हें भी स्पष्टीकरण देना पड़ा था। अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव न लड़ने और सीधे मुख्यमंत्री बनने की बात पर जहां विरोधी दल सपा प्रमुख पर हमले कर रहे हैं, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी है।
अखिलेश के फैसले को स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनका निजी विचार बताया। कहा वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हैं। पार्टी हित के लिए उनका यह निजी विचार है, इस पर किसी तरह की टिप्पणी की जरूरत नहीं है। कानपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे स्वामी ने प्रदेश व केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला। कहा कि देश में संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही है। पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के हक पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। सरकार की नीतियों से नौजवान बेरोजगार हो गया। महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है।
कहा कि भाजपा की पदयात्रा असफलता की निशानी है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। यूपी में जंगलराज है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हम संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस लें। गांव-गांव जाकर सरकार की जनविरोधी नीतियों को उजागर करें।
पीडीए को लेकर और गरमाई सियासत, सपा के खिलाफ पोस्टर वॉर
इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश के बयान पर पोस्टर वार भी देखने को मिला था। पोस्टर से अखिलेश यादव को पीडीए पर ही घेरने की कोशिश हुई थी। उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद का विरोधी बताया गया था।
पोस्टर में निवेदक के रूप में मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा समाज लिखा गया है। अलग-अलग पोस्टर में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का अपमान न सहे जाने के साथ ही सोशल मीडिया पर मुद्दे को लेकर की गईं टिप्पणियां भी अंकित की गई हैं। पोस्टरों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव व स्वामी प्रयाद मौर्य के अलावा आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर भी थी। पोस्टर में बॉयकाट अखिलेश व बॉयकाट सपा का नारा भी दिया गया था।
हालांकि इन पोस्टर को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य व सपा के किसी नेता ने सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चंद्रशेखर का भी कोई बयान सामने नहीं आया। पोस्टर वॉर के पीछे पीडीए फॅार्मूले पर सपा को घेरना ही मुख्य मकसद माना जा रहा है। दिल्ली में स्वामी प्रसाद मौर्य और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुलाकात के बाद उभर रहे सियासी घटनाक्रम को पोस्टर वॉर के जरिए हवा दी गई। राहुल गांधी से मुलाकात के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश ने दो टूक कह दिया था कि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।