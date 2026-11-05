अखिलेश यादव पर नरम पड़े स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर? सपा प्रमुख के ‘बिना चुनाव लड़े सीएम’ पर क्या बोले

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर नरम पड़ गए हैं। अखिलेश के बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बनने वाले बयान पर स्वामी प्रसाद ने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी है।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन को लेकर अखिलेश की टूक के बाद स्वामी प्रसाद ने भी पलटवार किया था। इसके बाद यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र गौतम के साथ नजर आए तो उन्हें भी स्पष्टीकरण देना पड़ा था। अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव न लड़ने और सीधे मुख्यमंत्री बनने की बात पर जहां विरोधी दल सपा प्रमुख पर हमले कर रहे हैं, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी है।

अखिलेश के फैसले को स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनका निजी विचार बताया। कहा वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हैं। पार्टी हित के लिए उनका यह निजी विचार है, इस पर किसी तरह की टिप्पणी की जरूरत नहीं है। कानपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे स्वामी ने प्रदेश व केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला। कहा कि देश में संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही है। पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के हक पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। सरकार की नीतियों से नौजवान बेरोजगार हो गया। महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है।

कहा कि भाजपा की पदयात्रा असफलता की निशानी है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। यूपी में जंगलराज है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हम संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस लें। गांव-गांव जाकर सरकार की जनविरोधी नीतियों को उजागर करें।

पीडीए को लेकर और गरमाई सियासत, सपा के खिलाफ पोस्टर वॉर इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश के बयान पर पोस्टर वार भी देखने को मिला था। पोस्टर से अखिलेश यादव को पीडीए पर ही घेरने की कोशिश हुई थी। उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद का विरोधी बताया गया था।

पोस्टर में निवेदक के रूप में मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा समाज लिखा गया है। अलग-अलग पोस्टर में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का अपमान न सहे जाने के साथ ही सोशल मीडिया पर मुद्दे को लेकर की गईं टिप्पणियां भी अंकित की गई हैं। पोस्टरों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव व स्वामी प्रयाद मौर्य के अलावा आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर भी थी। पोस्टर में बॉयकाट अखिलेश व बॉयकाट सपा का नारा भी दिया गया था।