रामभद्राचार्य दिवालिया और पागल हो गए हैं; मुस्लिम महिलाओं वाले बयान पर बिफरे स्वामी प्रसाद मौर्य

कथावाचक आचार्य रामभद्राचार्य द्वारा मुस्लिम महिलाओं को लेकर दिए गए टिप्पणी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह संत हैं उन्हें मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए। अगर मुस्लिम महिलाएं 25 बच्चे पैदा करती हैं तो दूसरे धर्मों की महिलाओं को किसने रोका है?

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसीWed, 17 Sep 2025 07:09 PM
यूपी सरकार में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कथावाचक आचार्य रामभद्राचार्य पर जमकर निशाना साथा है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लेकर दिए गए टिप्पणी का विरोध करते हुए कहा कि वह संत हैं उन्हें मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए। अगर मुस्लिम महिलाएं 25 बच्चे पैदा करती हैं तो दूसरे धर्मों की महिलाओं को किसने रोका है? रामभद्राचार्य दिवालिया और पागल हो चुके हैं।

अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य बुधवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, "अब रामभद्राचार्य संत हैं, उन्हें संत की भाषा बोलनी चाहिए। अमर्यादित टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। अगर मुस्लिम धर्म की महिलाएं 25 बच्चे पैदा करती हैं तो अन्य धर्म की महिलाओं को 25 बच्चे पैदा करने से रोका किसने हैं। दूसरी बात कि किसी मुस्लिम महिला ने 25 बच्चे पैदा नहीं की है, ये मैं दावा करता हूं। अगर एक भी महिला ने 25 बच्चे पैदा की हो तो रामभद्राचार्य इसका उदाहरण दें। तब मैं उनकी बात को मानूंगा। अन्यथा वह दिवालिये की मानसिकता और पागलपन के शिकार हो चुके हैं। इस वजह से वह पागलपन की भाषा बोल रहे हैं।"

कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने दिया था विवादित बयान

दरअसल हाल ही में मेरठ में आयोजित कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिलाओं की हुई उतनी कहीं नहीं हुई। एक महिला से 25-25 बच्चे पैदा करना और फिर वृद्ध होने पर तीन बार तलाक बोलकर छोड़ दिया जाता है। यूज एंड थ्रो हमारे यहां नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब रामभद्राचार्य ने ऐसा बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने पश्चिमी यूपी की तुलना पाकिस्तान से की थी। कथावाचक ने कहा था कि आज हिंदू धर्म पर बहुत संकट है, हम उसे उतना न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर ऐसा लगता है कि जैसे ये मिनी पाकिस्तान हो।

