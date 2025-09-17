रामभद्राचार्य दिवालिया और पागल हो गए हैं; मुस्लिम महिलाओं वाले बयान पर बिफरे स्वामी प्रसाद मौर्य

कथावाचक आचार्य रामभद्राचार्य द्वारा मुस्लिम महिलाओं को लेकर दिए गए टिप्पणी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह संत हैं उन्हें मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए। अगर मुस्लिम महिलाएं 25 बच्चे पैदा करती हैं तो दूसरे धर्मों की महिलाओं को किसने रोका है?

अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य बुधवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, "अब रामभद्राचार्य संत हैं, उन्हें संत की भाषा बोलनी चाहिए। अमर्यादित टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। अगर मुस्लिम धर्म की महिलाएं 25 बच्चे पैदा करती हैं तो अन्य धर्म की महिलाओं को 25 बच्चे पैदा करने से रोका किसने हैं। दूसरी बात कि किसी मुस्लिम महिला ने 25 बच्चे पैदा नहीं की है, ये मैं दावा करता हूं। अगर एक भी महिला ने 25 बच्चे पैदा की हो तो रामभद्राचार्य इसका उदाहरण दें। तब मैं उनकी बात को मानूंगा। अन्यथा वह दिवालिये की मानसिकता और पागलपन के शिकार हो चुके हैं। इस वजह से वह पागलपन की भाषा बोल रहे हैं।"