कांवड़ियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर फंसे स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक इकबाल, परिवाद दर्ज

संक्षेप: सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों और कांवड़ियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के आरोप में दायर याचिका पर न्यायालय ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के खिलाफ परिवाद दर्ज कर लिया है।

पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद बुरे फंस गए हैं। उन्होंने सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों और कांवड़ियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में अब एक याचिका दायर की गई है। याचिका दायर होने के बाद न्यायालय ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के खिलाफ परिवाद दर्ज कर लिया है। अदालत ने परिवादी के गवाहों की सूची व बयान दर्ज करने के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की है। दिल्ली निवासी हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने 21 अगस्त को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दाखिल की थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धार्मिक भावनाओं को पहुंचाई थी ठेस आरोप लगाया था कि सावन माह की कांवड़ यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद ने शिवभक्तों और कांवड़ियों को ‘गुंडा’ और ‘अराजक तत्व’ कहकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। मामले की सुनवाई सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत में हुई। 17 अक्तूबर को बहस के बाद अदालत ने 29 अक्तूबर की तारीख सुनवाई के लिए तय की थी। उस दिन दोनों पक्षों की जिरह पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने आदेश जारी करते हुए दोनों नेताओं के खिलाफ परिवाद दर्ज करने की अनुमति दे दी है।