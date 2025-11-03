Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSwami Prasad Maurya and SP MLA Nawab Iqbal Mahmood face flak for objectionable remarks on Kanwariyas complaint filed
कांवड़ियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर फंसे स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक इकबाल, परिवाद दर्ज

कांवड़ियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर फंसे स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक इकबाल, परिवाद दर्ज

संक्षेप: सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों और कांवड़ियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के आरोप में दायर याचिका पर न्यायालय ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के खिलाफ परिवाद दर्ज कर लिया है।

Mon, 3 Nov 2025 07:45 PMDinesh Rathour चन्दौसी (संभल)
पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद बुरे फंस गए हैं। उन्होंने सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों और कांवड़ियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में अब एक याचिका दायर की गई है। याचिका दायर होने के बाद न्यायालय ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के खिलाफ परिवाद दर्ज कर लिया है। अदालत ने परिवादी के गवाहों की सूची व बयान दर्ज करने के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की है। दिल्ली निवासी हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने 21 अगस्त को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दाखिल की थी।

धार्मिक भावनाओं को पहुंचाई थी ठेस

आरोप लगाया था कि सावन माह की कांवड़ यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद ने शिवभक्तों और कांवड़ियों को ‘गुंडा’ और ‘अराजक तत्व’ कहकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। मामले की सुनवाई सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत में हुई। 17 अक्तूबर को बहस के बाद अदालत ने 29 अक्तूबर की तारीख सुनवाई के लिए तय की थी। उस दिन दोनों पक्षों की जिरह पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने आदेश जारी करते हुए दोनों नेताओं के खिलाफ परिवाद दर्ज करने की अनुमति दे दी है।

कोर्ट ने मांगी थी नई रिपोर्ट

परिवादी के अधिवक्ता प्रसून कुमार निक्की ने बताया कि शुरूआत में सीओ संभल की ओर से जो रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी, उसमें केवल वादी के पते की तस्दीक की गई थी, जबकि घटना की सत्यता की जांच नहीं की गई थी। अदालत ने उस रिपोर्ट को अस्वीकार कर नई रिपोर्ट मांगी थी। नई रिपोर्ट पेश होने के बाद अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह पूरी कराई और सभी तर्क सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। न्यायालय के आदेश के अनुसार अब 27 नवंबर को परिवादी सिमरन गुप्ता का मुख्य बयान और गवाहों की सूची पेश की जाएगी। इसके बाद अदालत आगे की कार्यवाही तय करेगी। याचिका में यह आरोप लगाया गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान सार्वजनिक बयान देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य और नवाब इकबाल महमूद ने कांवड़ियों को ‘गुंडा’ और ‘अराजकतत्व’ बताया, जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इस मामले ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल पैदा कर दी है। अब अदालत द्वारा परिवाद दर्ज किए जाने के बाद दोनों नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Swami Prasad Maurya Up Latest News Sambhal News
