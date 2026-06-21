शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कर दी योगी की तारीफ, चंपत राय पर कड़ा स्टैंड CM की प्रशंसा का कारण

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी है। अविमुक्तेश्वरानंद ने अयोध्या दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि हम योगी के कड़े स्टैंड की प्रशंसा करते हैं।

Swami Avimukteshwaranand CM Yogi: ज्योतिष पीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी है। कई मुद्दों पर योगी सरकार की आलोचना करते रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अयोध्या दौरे के दौरान योगी के एक कड़े स्टैंड का समर्थन किया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गोरक्षा यात्रा के दौरान शामली में मीडिया से बातचीत में कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के दौरान श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उनसे दूर रहे, हम इस कदम की प्रशंसा करते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, ‘मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया कि अयोध्या दौरे के दौरान चंपत राय को मीटिंग से, अपने पास से दूर रखा, बहुत अच्छा कदम उठाया, हम इसकी प्रशंसा करते हैं।’

सीएम योगी आदित्यनाथ 19 जून को अयोध्या दौरे पर गए थे। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उनके पास नहीं दिखे। अयोध्या श्रीराम मंदिर में चढ़ावा विवाद सामने आने के बाद सीएम योगी ने ट्रस्ट के अनुरोध पर जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी (स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम) का गठन किया है। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी ने कहा था कि एसआईटी इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी जरूर करेगी। यदि किसी के पास कोई दस्तावेज है तो वह एसआईटी को सौंपे ताकि जांच में मदद मिले। उन्होंने सभी से अपील की थी कि एसआईटी की रिपोर्ट आने तक ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करें जिससे रामभक्तों की भावनाओं को ठेस लगे।

गोरक्षा और धर्म एक-दूसरे के पूरक शामली में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि गोरक्षा और धर्म रक्षा एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि सनातन संस्कृति को मजबूत बनाना है तो समाज को संगठित होकर कार्य करना होगा। उन्होंने सभी सनातनियों से जाति, क्षेत्र और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए उसी को वोट देने का आह्वान किया जो गोरक्षा के लिए कार्य कर सके। उन्होंने उक्त विचार गोरक्षा गविष्टि यात्रा के दौरान आयोजित धर्म सभा में व्यक्त किए।