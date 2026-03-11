Hindustan Hindi News
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अब गोरखपुर से करेंगे ‘गविष्ट यात्रा’ का आरंभ, 3 मई से 81 दिन का बड़ा अभियान

Mar 11, 2026 11:14 pm ISTAjay Singh मुख्य संवाददाता, लखनऊ
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि पहले काशी के मठ में रोकने की योजना बनी। मंगलवार को रात 9 बजे 16 शर्तों के साथ साथ अनुमति दी गई। कुछ देर बाद 10 शर्तें और जोड़कर 26 कर दी गईं। प्यार में कोई शर्त नहीं होती। इसका मतलब है कि हमारे लिए उनके मन में कोई प्यार नहीं है।

Swami Avimukteshwaranand News : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बुधवार को लखनऊ में गो प्रतिष्ठार्थ: धर्मयुद्ध शंखनाद यात्रा की शुरुआत कर कई ऐलान किए। कहा कि 52 दिन की यात्रा के बाद 3 मई से 23 जुलाई तक 81 दिन यूपी की परिक्रमा करेंगे। इसका नाम गविष्टि यात्रा होगा। शुरुआत और समापन गोरखपुर से होगा। 24 जुलाई को लखनऊ के इसी मंच पर फिर जुटेंगे। अंत में शंकराचार्य चतुरंगिणी सेना गठित करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गो हत्या रोकने, सनातन धर्म की रक्षा के लिए लोग आगे आएं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन प्रदेश सरकार पर तीखे बाण छोड़े।

मान्यवर कांशीराम स्मृति उपवन में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यूपी के सीएम के पूरा बल लगा देने के बावजूद शंखनाद कार्यक्रम हुआ। पहले काशी के मठ में रोकने की योजना बनी, फिर लखनऊ में न घुसने देने की, फिर कहा अनुमति न दो, मंगलवार को रात 9 बजे 16 शर्तों के साथ साथ अनुमति दी गई। कुछ देर बाद 10 शर्तें और जोड़कर 26 कर दी गईं।

उनके मन में हमारे लिए प्यार नहीं

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि प्यार में कोई शर्त नहीं होती। इसका मतलब है कि हमारे लिए उनके मन में कोई प्यार नहीं है। जैसे गोमुख से गंगा की एक धारा निकलती है और आगे चलकर सहस्त्रधारा बन जाती है, वैसे ही यह आगे सहस्त्र धारा बनेगी। उन्होंने बसपा संस्थापक कांशीराम का उदाहरण दिया। कहा कि साइकिल से गांव-गांव यात्रा की, चबूतरों पर बैठकर लोगों को जागरूक किया। उनकी शिष्या ने इसी प्रदेश पर चार बार शासन किया। बस मान्यवर कांशीराम जैसे समर्पण की जरूरत है। हम राजाओं की नहीं, प्रजा के कल्याण की कामना करते हैं। प्रजा का कल्याण करने वाले शासक को जरूर आशीर्वाद देते हैं। हमें न्याय का मार्ग अपनाना है। गो-ब्राह्मण तपस्या के लिए पैदा हुए हैं। साधुओं का शरीर सुख के लिए नहीं है।

शंकराचार्य पद सनातन धर्म का सुप्रीम कोर्ट

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि शंकराचार्य पद सनातन धर्म का सुप्रीम कोर्ट है, महामंडलेश्वर हाईकोर्ट और साधु-संत लोअर कोर्ट हैं। यही हमारी हिन्दू पद्धति है। यहां भीड़ का नहीं, ज्ञान, बुद्धिमत्ता का मतलब है। यह भीड़तंत्र नहीं भिड़नेवाला तंत्र है। गाय हमारी माता है और इसके बगैर अस्तित्व ही नहीं रहेगा। गाय-ब्राह्मण का अपमान करने वाले निशाचर हैं। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि तुमसे हमारा रिश्ता एक ही हो सकता है और वह है युद्ध का। आह्वान किया कि हमें गोमाता ही नहीं सनातन धर्म की रक्षा भी करना है।

यूपी के हर गांव की परिक्रमा करेंगे

शंकराचार्य ने मंच से आगे के कार्यक्रमों का ऐलान किया। कहा कि इसके बाद यूपी की परिक्रमा करेंगे। बताया कि गविष्टि यात्रा की शुरुआत 3 मई को गोरखपुर से होगी और 81 दिन बाद 23 जुलाई को समापन भी वहीं करेंगे। आह्वान किया कि टीमें गठित कर ली जाएं। यूपी के एक-एक गांव में जाएं, जनता को बताएं। झूठ बोलना नहीं है। सच बात, प्रमाण सहित जनता के सामने लाना है। 24 जुलाई को इसी मैदान पर फिर एकत्रित होंगे। बारिश हो तो बरसाती पहनकर आएं लेकिन सभा होगी। हमें 1.08 लाख गांवों में जाना है।

कोई पार्टी नहीं बना रहे

हम कोई पार्टी नहीं बना रहे हैं। हमें किसी पार्टी से भी गुरेज नहीं और प्यार भी नहीं है। हम जनता के बीच जाएंगे तो यही समझाएंगे कि गाय के लिए जो काम करे, उसे वोट दीजिए। राजा गलत दिशा में जाए तो उसका कान पकड़कर रास्ता दिखाएं। गृहस्थ डरता है, राजाओं पर नकेल कसने का काम संत समाज का है।

अखाड़ों को लिखेंगे पत्र

शंकराचार्य ने कहा कि हमारे साधु समाज में भी विकृति आ गई है। एक लकीर खींच दी गई है। सब अखाड़ों को पत्र लिखकर पूछेंगे कि वह किसके साथ हैं। उनकी शंकराचार्य चतुरंगिणी सेना में सन्यासी, बैरागी, उदासीन और गृहस्थ होंगे। हमारी सेना में आने वाले सभी का पहले पुलिस सत्यापन कराएंगे। हरदम उस पर नजर रखेंगे। यदि उसके ऊपर किसी ने आरोप लगाया है तो उसका केस हम लड़ेंगे। कुछ साधु संत घर (संसार) छोड़कर चले गए। संप्रदायों का वस्त्र धारण करने के बाद प्रोफेसर, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। यह नहीं चलेगा। हमारे गेरुआ वस्त्र उतारकर रख दो। सनातन धर्म जीवन में मनमानी की अनुमति नहीं देता। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मेहरोत्रा, पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री, संत समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए।

