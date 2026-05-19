Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का एक और आरोपी विनय वाराणसी से अरेस्ट, UP से अब तक 3 गिरफ्तारी

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का एक और आरोपी विनय वाराणसी से अरेस्ट किया गया है। गाजीपुर के जमानिया क्षेत्र के देवरिया गांव निवासी विनय राय को वाराणसी में पुलिस लाइन के पास दबोचा गया। उत्तर प्रदेश से अब तक 3 गिरफ्तारी हुई है।

शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का एक और आरोपी विनय वाराणसी से अरेस्ट, UP से अब तक 3 गिरफ्तारी

सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक (पीए) चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में एक और आरोपी विनय राय को मंगलवार को वाराणसी से गिरफ्तार किया। गाजीपुर के जमानिया क्षेत्र के देवरिया गांव निवासी विनय राय को वाराणसी में पुलिस लाइन के पास दबोचा गया। सीबीआई टीम ने उसे वाराणसी कोर्ट में पेश किया और 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड हासिल कर उसे अपने साथ लेकर चली गई। उत्तर प्रदेश से अब तक 3 गिरफ्तारी हुई है।

सीबीआई ने पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर की गई हत्या के आरोप में इससे पहले सोमवार को एक आरोपी बलिया निवासी राजकुमार सिंह को मुजफ्फरनगर से स्थानीय पुलिस के सहयोग से दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित छपार टोल प्लाजा से पकड़ा था। आरोपी राजकुमार परिवार के साथ हरिद्वार से वापस आ रहा था। सीबीआई ने उसे मुजफ्फरनगर स्थित कोर्ट में पेश किया था और ट्रांजिट रिमांड हासिल कर अपने साथ ले गई थी।

Voice of UP

कोलकाता में छह मई को चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना की जांच पहले पश्चिम बंगाल पुलिस की एसआईटी कर रही थी। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया गया था। सीबीआई कोलकाता ने 12 मई को केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले में यूपी से अब तक तीन आरोपी पकड़े जा चुके हैं। राजकुमार व विनय राय से पहले एक अन्य आरोपी राज सिंह अयोध्या से पकड़ा गया था। जबकि, दो अन्य आरोपी मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य बक्सर, बिहार से पकड़े गए थे।

ये भी पढ़ें:शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में बड़ी सफलता, यूपी से एक और आरोपी गिरफ्तार

कल गिरफ्तार युवक के खिलाफ बलिया में दर्ज हैं तीन मुकदमे

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी के ख़िलाफ़ बलिया जिले में तीन मुकदमे पंजीकृत हैं।पुलिस के मुताबिक केंद्रीय अधिवेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को मुजफ्फरनगर से बलिया निवासी राज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार राज कुमार (25) के खिलाफ बलिया जिले में तीन मुकदमे दर्ज हैं। रसड़ा क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आलोक गुप्ता ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के रतोपुर गांव निवासी राज कुमार सिंह के खिलाफ रसड़ा थाने में दो और गड़वार थाने में एक मामला दर्ज है। इनमें से दो मामलों में पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।

उन्होंने बताया कि राज कुमार पहले मुंबई में ओएनजीसी में नौकरी करता था। नौकरी छोड़कर गांव लौटा और यहां ड्राइवर का काम करने लगा। वह विदेश जाना चाहता था, लेकिन मुकदमे के कारण पासपोर्ट नहीं बन सका।सीओ के मुताबिक, थाने में उसकी छवि बड़े अपराधी की नहीं है। वह मनमौजी किस्म का युवक है और मारपीट के मामलों में शामिल रहा है। गांव में उसकी आवाजाही कम थी।राज कुमार के पिता त्रिभुवन नारायण सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह सीबीआई का फोन आया था। सीबीआई ने बताया कि राज कुमार को चंद्रनाथ रथ की हत्या में मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई टीम गांव आई थी और पूछताछ कर मोबाइल चेक किया था।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today UP Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।