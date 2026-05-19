शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का एक और आरोपी विनय वाराणसी से अरेस्ट, UP से अब तक 3 गिरफ्तारी

शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का एक और आरोपी विनय वाराणसी से अरेस्ट किया गया है। गाजीपुर के जमानिया क्षेत्र के देवरिया गांव निवासी विनय राय को वाराणसी में पुलिस लाइन के पास दबोचा गया। उत्तर प्रदेश से अब तक 3 गिरफ्तारी हुई है।

सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक (पीए) चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में एक और आरोपी विनय राय को मंगलवार को वाराणसी से गिरफ्तार किया। गाजीपुर के जमानिया क्षेत्र के देवरिया गांव निवासी विनय राय को वाराणसी में पुलिस लाइन के पास दबोचा गया। सीबीआई टीम ने उसे वाराणसी कोर्ट में पेश किया और 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड हासिल कर उसे अपने साथ लेकर चली गई। उत्तर प्रदेश से अब तक 3 गिरफ्तारी हुई है।

सीबीआई ने पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर की गई हत्या के आरोप में इससे पहले सोमवार को एक आरोपी बलिया निवासी राजकुमार सिंह को मुजफ्फरनगर से स्थानीय पुलिस के सहयोग से दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित छपार टोल प्लाजा से पकड़ा था। आरोपी राजकुमार परिवार के साथ हरिद्वार से वापस आ रहा था। सीबीआई ने उसे मुजफ्फरनगर स्थित कोर्ट में पेश किया था और ट्रांजिट रिमांड हासिल कर अपने साथ ले गई थी।

कोलकाता में छह मई को चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना की जांच पहले पश्चिम बंगाल पुलिस की एसआईटी कर रही थी। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया गया था। सीबीआई कोलकाता ने 12 मई को केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले में यूपी से अब तक तीन आरोपी पकड़े जा चुके हैं। राजकुमार व विनय राय से पहले एक अन्य आरोपी राज सिंह अयोध्या से पकड़ा गया था। जबकि, दो अन्य आरोपी मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य बक्सर, बिहार से पकड़े गए थे।

कल गिरफ्तार युवक के खिलाफ बलिया में दर्ज हैं तीन मुकदमे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी के ख़िलाफ़ बलिया जिले में तीन मुकदमे पंजीकृत हैं।पुलिस के मुताबिक केंद्रीय अधिवेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को मुजफ्फरनगर से बलिया निवासी राज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार राज कुमार (25) के खिलाफ बलिया जिले में तीन मुकदमे दर्ज हैं। रसड़ा क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आलोक गुप्ता ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के रतोपुर गांव निवासी राज कुमार सिंह के खिलाफ रसड़ा थाने में दो और गड़वार थाने में एक मामला दर्ज है। इनमें से दो मामलों में पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।