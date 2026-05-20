यूपी से ही खरीदी गई थी शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में इस्तेमाल कार! इस जिले में छापेमारी

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के तार उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर जिलों से जुड़ गए हैं। जांच में सामने आया है कि हत्या में इस्तेमाल की गई कार बलिया के बांसडीहरोड इलाके से 50 हजार रुपये में खरीदी गई थी।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या का सीधा तार यूपी से जुड़ गया है। तीन गिरफ्तारी के बाद जांच में पता चला है कि हत्या में इस्तेमाल कार भी यूपी के बलिया से ही खरीदी गई थी। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने बलिया के बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के दवनी गांव में एक अपराधी की तलाश में छापामारी भी की थी। हालांकि तब आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं लग सका। मंगलवार को बलिया के पड़ोसी जिले गाजीपु के एक युवक को भी वाराणसी से सीबीआई ने गिरफ्तार ट्रांजिट रिमांड पर लिया है।

सूत्रों की मानें तो बांसडीहरोड के एक व्यक्ति की कार को 50 हजार रुपये में खरीदा गया था। गाड़ी के खरोचे गये इंजन और चेचिस नम्बर को ट्रेस करने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस के इनपुट पर जनपद की पुलिस ने तहकीकात की। इसके बाद टीम गाड़ी मालिक के यहां पहुंची और पूछताछ की। उसने बताया कि हत्या से पांच दिन पहले एक मई को गाड़ी को इलाके के ही एक व्यक्ति को बेच दिया था। आशंका है कि इसके बाद एक अन्य अपराधी के जरिये कार हत्यारों तक पहुंची थी। फिलहाल टीम इस प्रकरण से जुड़े अन्य पहलुओं की तहकीकात कर रही है।

वाराणसी से गाजीपुर का विनय राय गिरफ्तार वहीं, बलिया के ही रहने वाले दो युवकों को हत्याकांड में अयोध्या और मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार करने के बाद वाराणसी से मंगलवार को विनय राय उर्फ पमपम सीबीआई के हत्थे चढ़ गया। वह जमानिया (गाजीपुर) में देवरिया गांव का रहने वाला है। कोलकाता सीबीआई थाने में चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में दर्ज मुकदमों की जांच में उसका नाम सामने आया। सीजेएम कोर्ट में पेशी के बाद उसे 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया।

चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में विनय राय उर्फ पमपम का नाम आने के बाद लखनऊ सीबीआई टीम सोमवार को गाजीपुर पहुंची। उसके परिवार के सदस्य को हिरासत में लेकर टीम ने पूछताछ की। उसके बारे में जानकारी ली। पूछताछ के आधार पर उसे मंगलवार को वाराणसी पुलिस लाइन के पास गिरफ्तार कर लिया गया। कैंट थाने के रोजनामचे में उसकी गिरफ्तारी दर्ज की गई। मेडिकल परीक्षण के बाद उसे लेकर कचहरी पहुंची। सीजेएम मनीष कुमार की कोर्ट में पेश कर उसकी ट्रांजिट रिमांड की अपील की गई। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए उसे 48 घंटे की ट्र्रांजिट रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। सीबीआई टीम को आदेश दिया गया कि वह उसे 21 मई की शाम छह बजे तक संबंधित कोर्ट में पेश करे।