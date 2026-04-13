कांथी में योगी के सामने दंडवत हुए सुवेंदु, बंगाल की चुनावी रैली में पैर छूकर यूं लिया आशीर्वाद

सीएम योगी जैसे ही मंच पर पहुंचे सुवेंदु अधिकारी उनके पास आए। उन्होंने सीएम योगी को भगवा रंग का पटका पहनाया। इसके बाद दंडवत हो गए। उन्होंने सीएम योगी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। सुवेंदु अधिकारी को सीएम योगी के सामने दंडवत होते देख रैली में मौजूद लोग जोर-जोर से तालियां बजाने लगे।

West Bengal Election News: पश्चिम बंगाल में चुनावी संग्राम के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वहां धुआंधार सभाएं कीं। इस बीच कांथी विधानसभा क्षेत्र की एक चुनावी रैली में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसका वीडियो थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। वहां सीएम योगी जैसे ही मंच पर पहुंचे सांसद सुवेंदु अधिकारी उनके पास आए। उन्होंने सीएम योगी को भगवा रंग का पटका पहनाया और इसके बाद उनके सामने दंडवत हो गए। उन्होंने सीएम योगी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। सुवेंदु अधिकारी को सीएम योगी के सामने दंडवत होते देख रैली में मौजूद लोग जोर-जोर से तालियां बजाने लगे। रैली मैदान में मौजूद हर शख्स का ध्यान इस ओर गया।

रविवार को सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में तीन जनसभाएं की। इस दौरान लोगों के बीच उनका जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। योगी की रैली में बड़ी संख्या में लोग बसों की छतों पर सवार होकर पहुंचे थे। कांथी की रैली में मंच पर पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता और सांसद सुवेंदु अधिकारी ने योगी के सामने दंडवत होकर उनका आशीर्वाद लिया। सुवेंदु जूते उतारकर सीएम योगी के पास आए और पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद सुवेंदु ने योगी के सामने लेट कर उन्हें प्रणाम किया। सीएम योगी ने सुवेंदु अधिकारी को उठाया और उनका हाथ पकड़ कर जनता का अभिवादन किया। थोड़ी ही देर में इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा।

बंगाल की चुनावी रैली में क्या बोले योगी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में कांग्रेस, वामपंथी दलों व तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि तृणमूल के शासन में यहां बहुत तांडव हुआ है। हमारे कार्यकर्ता सुमन को गोली मार दी गई। स्वरूप घोष, पलाश घोष, उत्पल दास जैसे कार्यकर्ताओं के घर उजाड़ दिए गए। सुशोभन का हाथ काट दिया। तृणमूल की गुंडागर्दी के ऐसे अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं। सीएम ने बंगाल वासियों का आह्वान करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में आप भाजपा सरकार लाइए। डबल इंजन सरकार दंगाइयों का इलाज कर देगी। तृणमूल और वामपंथी गुंडों का उपचार केवल भाजपा सरकार के पास है। सीएम योगी ने स्थानीय भाषा में संवाद स्थापित करते हुए कहा कि अब बंगाल में ‘खेला’ बंद और भाजपा की जीत से विकास शुरू होगा।