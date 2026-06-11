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बाइकों की टक्कर के बाद मदद को जुटे लोगों को एसयूवी ने रौंदा, चार की मौत, कई घायल

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, करनैलगंज (गोंडा) संवाददाता
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यूपी के गोंडा में बुधवार की देर रात बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रित एसयूवी ने बाइक हादसे के बाद खड़े लोगों को रौंद दिया। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए हैं।

बाइकों की टक्कर के बाद मदद को जुटे लोगों को एसयूवी ने रौंदा, चार की मौत, कई घायल

UP News: गोंडा-लखनऊ मार्ग पर भलियनपुरवा के पास भीषण हादसा हुआ है। बुधवार की रात करीब 10 बजे दो बाइकों की टक्कर के बाद मदद के लिए जुटे लोगों को एक तेज रफ्तार एसयूवी कार ने रौंद डाला। रफ्तार इतनी तेज थी कि कई लोग दूर छिटक गए। मौके पर ही चार लोगों की ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एएसपी पश्चिमी राधेश्याम राय समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों से जानकारी ली।

पुलिस के अनुसार, हादसे में सूर्यवंशम पूर्व निवासी गुलशन (25), भलियनपुरवा निवासी हसन मोहम्मद (40) व इम्तियाज अली तथा तरहाटा निवासी संजय कुमार तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं, हादसे की चपेट में आने से विनय प्रताप सिंह, तबरेज अली, परवेज, अंशुमान और शनि गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह, जिला पंचायत सदस्य विवेक सिंह समेत तमाम जनप्रतिनिधि तुरंत अस्पताल पहुंचे। विधायक ने डॉक्टरों से बात कर घायलों को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए।

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उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया।घटना की सूचना पर कोतवाल नरेंद्र प्रताप राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को पकड़ा गया है उसे चालक बताया जा रहा है। वहीं दुर्घटना कारित करने वाली गाड़ी को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है।

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बाइकों की टक्कर के बाद जुटे थे लोग

बताया जाता है कि गोंडा-लखनऊ हाईवे पर दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों पर सवार लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। आवाज सुनकर ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद करने लगे। इसी दौरान लखनऊ की ओर जा रही एसयूवी सड़क पर मदद कर रहे लोगों के टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई लोग दूर जा गिरे और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। एसयूवी हादसे के बाद डिवाइडर पार करके दाहिने तरफ सड़क के नीचे पहुंच गई।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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