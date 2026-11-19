यूपी में जौनपुर में दो फीट जमीन के लिए हो रही पंचायत के दौरान एक पक्ष के युवक ने स्कार्पियो से वहां मौजूद लोगों को रौंद दिया। इसमें दो ने मौके पर जबकि एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

गौराबादशाहपुर (जौनपुर), हिसं। यूपी में जौनपुर के चक मुस्तफाबाद गांव में बुधवार दोपहर भूमि विवाद की पंचायत के दौरान एक पक्ष के युवक ने स्कार्पियो से वहां मौजूद लोगों को रौंद दिया। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई। दो ने मौके पर जबकि एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं घायल हुए छह लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चार की हालत गंभीर है।घटना के बाद आरोपी युवक फरार हो गया। घटना में मृत इंदू देवी के पति मनोज यादव की तहरीर पर आरोपी राम यादव के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। मृतकों में ससुर, बहू और बेटा शामिल हैं। वहीं डीएम उमेश मिश्रा ने अस्पताल में घायलों का हाल जाना। केवल दो फीट जमीन के विवाद में पंचायत हो रही थी।

पुलिस के अनुसार, श्रवण और नरेंद्र यादव भाई हैं। दोनों परिवार के बीच दो फीट जमीन को लेकर विवाद है। मंगलवार शाम दोनों पक्षों की महिलाओं में कहासुनी हुई थी। मामले को सुलझाने के लिए बुधवार दोपहर करीब 12:15 बजे गांव के लोगों और दोनों परिवारों के लोग आजमगढ़-जौनपुर हाइवे किनारे घर के बाहर पंचायत कर रहे थे।

आरोप है कि इसी दौरान नरेंद्र यादव का बेटा राम यादव ने पंचायत में बैठे लोगों को स्कार्पियो से कुचल दिया। घटना में उसके चचेरा भाई अमित यादव 20 वर्षीय पुत्र श्रवण यादव और चाची 40 वर्षीय इंदू देवी पत्नी मनोज यादव की मौके पर मौत हो गई। जबकि 24 वर्षीय विलेश यादव, 45 वर्षीय राज कुमार, 20 वर्षीय शनि यादव, 16 वर्षीय किशन यादव निवासी भगौतीपुर, 65 वर्षीय राजनाथ यादव , 45 वर्षीय मनोज यादव निवासी चक मुस्तफाबाद और 22 वर्षीय साहब लाल निवासी तरियारी घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती 65 वर्षीय राजनाथ यादव ने भी रात में दम तोड़ दिया। पुलिस ने इंदू यादव के पति मनोज की तहरीर पर आरोपी पर हत्या का केस दर्ज किया है।

केवल दो फीट जमीन का था विवाद पैतृक आवास में महज दो फीट जमीन के विवाद ने ऐसा खूनी रूप ले लिया कि युवक ने अपने परिवार के लोगों पर स्कार्पियो चढ़ा दी। बुधवार को चक मुस्तफाबाद गांव में हुई इस घटना में दादा, चाची और चचेरे भाई की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, स्कार्पियो की रफ्तार करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लोगों को रौंदने के बाद गाड़ी खंभे से टकराकर पलट गई।

ग्रामीणों के अनुसार, राजदेव यादव के छह पुत्र थे। इनमें श्यामसुंदर और मुन्नू की मौत हो चुकी है। परिवार के अन्य सदस्य अलग-अलग मकानों में रहते हैं। पैतृक आवास में मनोज और श्रवण के परिवार रहते हैं। इसी आवास में नरेंद्र यादव दो फीट जमीन पर अपना दावा करते हैं। इसे लेकर विवाद चल रहा था। बुधवार दोपहर श्रवण, मनोज और नरेंद्र के परिवार के लोग जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे थे।