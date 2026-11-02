सड़क पर काल बनकर दौड़ी SUV, भंडारे में जा रहे 4 युवकों को रौंदा; 3 की मौत

बाराबंकी में एक तेज रफ्तार एसयूवी की टक्कर से दो बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने राजमार्ग जाम कर दिया, साथ ही एसयूवी चालक की जमकर पिटाई कर दी।

यूपी के बाराबंकी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां रामसनेहीघाट कोतवाली क्षेत्र में रविवार शाम तेज रफ्तार एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) की टक्कर से दो बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने राजमार्ग जाम कर दिया, जिससे करीब एक घंटे तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। बाद में पुलिस ने यातायात बहाल कराया।

पुलिस के मुताबिक रामसनेहीघाट के धरौली गांव निवासी 18 वर्षीय अनूप, 19 वर्षीय विमलेश, 17 वर्षीय अनिल यादव और गया प्रसाद दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने जा रहे थे। चारों पड़ोस के बैसनपुरवा गांव के पास राजमार्ग पार कर रहे थे, तभी अयोध्या से लखनऊ की ओर जा रहे तेज रफ्तार एसयूवी ने दोनों मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में अनूप, विमलेश और अनिल यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गया प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में प्रसाद को अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी हालत गंभीर है।

200 मीटर तक घिसटती रही बाइक पुलिस के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक मोटरसाइकिल करीब 200 मीटर तक घिसटती चली गई। हादसे के बाद मौके पर जमा हुए ग्रामीणों ने राजमार्ग जाम कर दिया और एसयूवी चालक को पीटा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने चालक को ग्रामीणों से बचाया। जानकारी मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) सौरभ श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। उधर, स्थानीय विधायक सतीश चंद्र शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घायल किशोर को अपने वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भिजवाया और बाद में वहां पहुंचकर उसका हालचाल जाना। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

प्रसाद के परिवार में मचा मातम बहन की शादी की तैयारियों में जुटे गया प्रसाद के परिवार की खुशियां रविवार शाम हाइवे पर हुए हादसे में मातम में बदल गईं। नवंबर में बहन की शादी होनी है। घर में खरीदारी चल रही थी और सभी हंसी-खुशी बहन की डोली उठने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन हादसे ने परिवार की खुशियों पर ऐसा ग्रहण लगाया कि घर में चीख-पुकार मच गई।