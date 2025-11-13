दिल्ली ब्लास्ट अलर्ट के बीच बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में घुस गया संदिग्ध युवक, पुलिस ने पकड़ा

संक्षेप: यूपी के मथुरा पहुंची धीरेंद्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा में एक संदिग्ध युवक घुस गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान युवक को खुद को पुलिसकर्मी बता रहा था। उसके पास से एक फर्जी आई कार्ड भी बरामद हुआ है।

तीन दिन पहले दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। जगह-जगह पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। गाड़ियों की तलाशी की जा रही है। कई संदिग्धों को उठाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी एक संदिग्ध युवक धीरेंद्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा में घुस गया। पदयात्रा में संदिग्ध के घुसने की खबर से महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि युवक को कुछ करता इससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। पकड़े गए युवक ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और उसने पुलिस का आईडी भी दिखाया। जांच पड़ताल में आईकार्ड फर्जी निकला। पुलिस उससे पूछताछ करने में जुटी है। बतादें कि बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा अब यूपी में प्रवेश कर चुकी है। पदयात्रा का सातवां पड़ाव मथुरा में पड़ा है।

पदयात्रा मथुरा के कोट-वन बॉर्डर पर पहुंची तो नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल धीरेंद्र शास्त्री का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। इसी दौरान अचानक से एक युवक पदयात्रा में घुस गया। युवक संदिग्ध है नगर पालिका अध्यक्ष को इसकी जानकारी भी थी। सुरक्षा कर्मियों ने युवक को जब रोकने की कोशिश की तो वह खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए उनसे बदतमीजी करने लगा। संदिग्ध युवक को पुलिस ने पकड़कर किनारे किया और उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास से नीले रंग के पट्टे में पड़ा यूपी पुलिस का आईकार्ड निकला, जो फर्जी था। आईडीकार्ड पर नीरज बघेल उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा हुआ था। पुलिस फिलहाल युवक से पूछताछ कर रही है।