शक्की पति ने पत्नी के खून से होली खेली, फावड़े से काट डाला गला; नाबालिग बेटा बना चश्मदीद

Mar 04, 2026 01:08 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
अपनी पत्नी पर शक करने वाले इस शख्स ने रात डेढ़ बजे के करीब फावड़े से गला काटकर हत्या कर उसकी हत्या कर दी। पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद यह शख्स वहीं बैठा रहा। यही नहीं उसने खुद पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी और मौके पर बुलाकर आत्मसमर्पण कर दिया। 

Gorakhpur Crime News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक शक्की पति ने रंगों की बजाए पत्नी के खून से होली खेली। आधी रात के बाद डेढ़ बजे के करीब उसने अपनी पत्नी पर अचानक हमला कर दिया। इस शख्स ने पहले कुल्हाड़ी से पत्नी को मारा। कुल्हाड़ी में धार कम थी तो उसने फावड़े का इस्तेमाल किया और पत्नी का गला काट दिया। इस सनकी इंसान की इस बेरहम और जघन्य करतूत का चश्मदीद उसका अपना 17 साल का नाबालिग बेटा बन गया है जो नींद खुल जाने के बाद कमरे में झांककर डरा-सहमा सब कुछ देखता रहा था।

यह सनसनीखेज वारदात गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र के डोंड़ो धाधूपार गांव में मंगलवार की रात करीब 1:30 बजे हुई। आरोप है कि अपनी 40 वर्षीय पत्नी पर शक करने वाले इस शख्स ने फावड़े से गला काटकर हत्या कर उसकी हत्या कर दी। पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद यह शख्स वहीं बैठा रहा। यही नहीं उसने खुद पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी और मौके पर बुलाकर सरेंडर कर दिया। फोन पर शख्स की बातें सुन मौके पर पहुंची वहां का नजारा देख थोड़ी देर के लिए सन्न रह गई। पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

झगड़े के दौरान गुस्से से बेकाबू हुआ शख्स

जानकारी के मुताबिक गांव के अशोक निषाद का अपनी 40 वर्षीय पत्नी नीलम देवी से रात करीब डेढ़ बजे किसी बात को लेकर विवाद हो गया। शोर सुनकर 17 वर्षीय नाबालिग बेटे सूरज की नींद खुल गई। उसने भीतर झांककर देखा तो उसका पिता अशोक निषाद, उसकी मां पर हमला कर रहा था। आरोप है कि अशोक ने अपनी पत्नी पर पहले कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन धार न होने पर फावड़ा उठाकर गला काट दिया। वारदात के दौरान अशोक की निगाह अपने डरे-सहमे बेटे पर पड़ी तो उसे भी फावड़ा लेकर खदेड़ दिया।

आरोपी ने पुलिस, चश्मदीद बेटे ने नाना को दी खबर

घटना के बाद आरोपी ने स्वयं पुलिस को फोन कर सूचना दी। जबकि घटना के चश्मदीद उसके बेटे सूरज ने अपने नाना राजेंद्र निषाद, निवासी महुआपार, को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों के मुताबिक अशोक पहले मुंबई में कारपेंटर का काम करता था और पिछले दस वर्षों से गांव में रहकर खेती-पशुपालन कर रहा था। वह शराब का आदती है और पत्नी पर अवैध संबंध का शक करता था, जिसको लेकर आए दिन विवाद होता था। दंपती के दो बच्चे हैं सूरज कक्षा 9 और 14 वर्षीय बेटी सृष्टि कक्षा 7 की छात्रा है। मृतका के पिता राजेंद्र प्रसाद ने तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

क्या बोली पुलिस

घटना के बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जयंत कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

