यूपी में एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)की एंट्री पर सस्पेंस बरकरार है। मंगलवार को लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव करीब आने पर गठबंधन साफ होगा।

उत्तर प्रदेश में एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की एंट्री पर सस्पेंस बना हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक और बयान समाने आया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गठंबधन को लेकर कहा कि मैं मानता हूं कि चुनाव करीब आते-आते तक गठबंधन का स्वरूप तय होगा, होगा कि नहीं होगा, यह भी तय हो जाएगा।

मंगलवार को लखनऊ पहुंचे चिराग ने कहा कि मैं मानता हूं कि अभी इस पर टिप्पणी करना बहुत जल्दबाज़ी होगी, अभी चुनाव में समय है। फिलहाल हम लोगों की सोच घर-घर तक लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की विचारधारा को लेकर जाने की है। फिलहाल अभी तक हम लोगों ने मंच के कई कार्यक्रम किए। अब दरवाज़े-दरवाज़े पहुंचकर कैसे हम लोग पार्टी के विचारों को, पार्टी की सोच को जनता तक लेकर जाएं, आने वाले समय में कार्यक्रम उस आधार पर होंगे।

चिराग पासवान ने कहा कि मुझे नहीं पता मजबूत कौन है, कौन नहीं है। मैं इतना ज़रूर मानता हूं कि अंततोगत्वा जनता ही यह निर्धारित करती है कि उसे किस गठबंधन को चुनना है। हर गठबंधन अपनी सोच, अपने विचारों को जनता के समक्ष रखता है और यही प्रयास लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) भी कर रही है। आखिरकार, यह फैसला उत्तर प्रदेश की जनता को करना है।

छह महीने से उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार कर रही लोजपा आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले लोजपा पिछले छह महीने से उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार कर रही है। पार्टी निचले स्तर पर संगठन को खड़ा करने कोशिश कर रही हैं। जेन जी को लामबंद करने की कोशिश में पार्टी अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना के बाद प्रयागराज में ‘यूथ बोले तो’ विषय से कार्यक्रम कर चुके हैं। युवाओं के इस जुटान को पार्टी वोट में तब्दील करने की रणनीति पर काम कर रही है। लोजपा इससे पहले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, पासी शौर्य सम्मान तथा चाणक्य सम्मान जैसे कार्यक्रम आयोजित कर विभिन्न समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश की। लोजपा ने पंडित-पासवान का नारा भी बुलंद कर ब्राह्मण समाज को जोड़ने की कोशिश की है।