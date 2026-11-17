यूपी NDA में लोजपा की एंट्री पर सस्पेंस, चिराग बोले- चुनाव करीब आने पर गठबंधन साफ होगा
यूपी में एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)की एंट्री पर सस्पेंस बरकरार है। मंगलवार को लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव करीब आने पर गठबंधन साफ होगा।
उत्तर प्रदेश में एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की एंट्री पर सस्पेंस बना हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक और बयान समाने आया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गठंबधन को लेकर कहा कि मैं मानता हूं कि चुनाव करीब आते-आते तक गठबंधन का स्वरूप तय होगा, होगा कि नहीं होगा, यह भी तय हो जाएगा।
मंगलवार को लखनऊ पहुंचे चिराग ने कहा कि मैं मानता हूं कि अभी इस पर टिप्पणी करना बहुत जल्दबाज़ी होगी, अभी चुनाव में समय है। फिलहाल हम लोगों की सोच घर-घर तक लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की विचारधारा को लेकर जाने की है। फिलहाल अभी तक हम लोगों ने मंच के कई कार्यक्रम किए। अब दरवाज़े-दरवाज़े पहुंचकर कैसे हम लोग पार्टी के विचारों को, पार्टी की सोच को जनता तक लेकर जाएं, आने वाले समय में कार्यक्रम उस आधार पर होंगे।
चिराग पासवान ने कहा कि मुझे नहीं पता मजबूत कौन है, कौन नहीं है। मैं इतना ज़रूर मानता हूं कि अंततोगत्वा जनता ही यह निर्धारित करती है कि उसे किस गठबंधन को चुनना है। हर गठबंधन अपनी सोच, अपने विचारों को जनता के समक्ष रखता है और यही प्रयास लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) भी कर रही है। आखिरकार, यह फैसला उत्तर प्रदेश की जनता को करना है।
छह महीने से उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार कर रही लोजपा
आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले लोजपा पिछले छह महीने से उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार कर रही है। पार्टी निचले स्तर पर संगठन को खड़ा करने कोशिश कर रही हैं। जेन जी को लामबंद करने की कोशिश में पार्टी अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना के बाद प्रयागराज में ‘यूथ बोले तो’ विषय से कार्यक्रम कर चुके हैं। युवाओं के इस जुटान को पार्टी वोट में तब्दील करने की रणनीति पर काम कर रही है। लोजपा इससे पहले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, पासी शौर्य सम्मान तथा चाणक्य सम्मान जैसे कार्यक्रम आयोजित कर विभिन्न समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश की। लोजपा ने पंडित-पासवान का नारा भी बुलंद कर ब्राह्मण समाज को जोड़ने की कोशिश की है।
लोजपा का दावा - यूपी में 104 सीटों पर पासी समाज निर्णायक स्थिति में
पाार्टी का दावा है कि उत्तर प्रदेश की 104 सीटों पर पासी समाज निर्णायक स्थिति में है। ब्राह्मण समाज पार्टी के साथ तेजी से जुड़ रहा है। हमने चाणक्य सम्मान के जरिए इस समाज को जोड़ा है। उनकी उचित भागीदारी का भरोसा दिया है। पार्टी ने इस बात का आकलन कराया है कि पासी समाज किन-किन सीटों पर निर्णायक स्थिति में हैं। इनमें लखनऊ की मोहनलालगंज, मलिहाबाद, अयोध्या की सोहावल, मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की जलालपुर, जौनपुर की मछलीशहर जैसी सीटें शामिल हैं। निचले स्तर पर संगठन तैयार कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें