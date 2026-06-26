चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया या नहीं, सस्पेंस गहराया; VHP ने कहा- हमें भी पता नहीं
श्रीराम जन्म भूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया या नहीं? इसको लेकर सस्पेंस गहराया है। गोपाल राव और कारसेवक के प्रभारी के इनकार के बाद अब विश्व हिन्दू परिषद ने भी इस्तीफे की जानकारी होने से मना कर दिया। कहा कि हमें भी पता नहीं।
अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। शुक्रवार सुबह से ही ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर सुर्खियों में छाई है पर इसकी अभी तक कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं होने से सस्पेंस बरकरार है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया भी है या नहीं? सस्पेंस गहराने की वजह यह भी कि इन दावों पर गोपाल राव और कारसेवकपुरम के प्रभारी के बाद अब विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। वीएचपी ने कहा है कि हमें भी पता नहीं है। उधर, मंदिर ट्रस्ट की ओर से अभी तक चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर चली रहीं खबरों पर कोई बयान भी नहीं आया है।
वीएचपी ने कहा कि इस्तीफ़े के बारे में कोई जानकारी नहीं
वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आरोपों के बीच चंपत राय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। बंसल ने फ़ोन पर पीटीआई कोबताया, कि VHP को इस्तीफ़े के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
गोपाल राव भी अनजान
इसके पहले,चंपत राय एवं अनिल मिश्रा के इस्तीफा पर विशेष आमंत्रित सदस्य एवं ट्रस्ट के चर्चित चेहरे गोपाल राव की भी प्रतिक्रिया आई। गोपाल राव भी दोनों के इस्तीफे से अनजान नजर आए हैं। गोपाल राव भी कहते दिखे कि मीडिया वाले चंपत राय के पीछे पड़े हैं। प्रचार माध्यम वाले चंपत राय का इस्तीफा लेकर छोड़ेंगे।
कारसेवकपुरम के प्रभारी का भी इनकार
गोपाल राव के इनकार से पहले कारसेवकपुरम के प्रभारी ने भी चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे से इनकार कर चुका है। इस्तीफे के बारे में जब कारसेवक पुरम में प्रभारी शिवदास सिंह से पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों इनकार कर दिया। उन्होंने किसी भी तरह से इस्तीफे से इनकार किया। इसके साथ ही कारसेवक पुरम में व्यवस्था प्रभारी सुबोध मिश्र ने भी किसी इस्तीफा की जानकारी से मना कर चुके हैं।
अभी भी अधिकारिक पुष्टि या खंडन का इंतजार
दरअसल, शुक्रवार सुबह अयोध्या से एक खबर आई है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दबाव में इस्तीफा दे दिया है। कुछ देर में यह खबर आग की तरह फैल गई। हालांकि इस खबर कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अभी तक ट्रस्ट ने इस खबर का खंडन भी नहीं किया। खंडन और पुष्टि के बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर सस्पेंस अभी बरकरार है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें