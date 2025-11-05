Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSuspended DSP Rishikant son wedding at a 200 crore resort, attended by several IPS-IAS officers and politicians
सस्पेंड DSP ऋषिकांत के बेटे की 200 करोड़ के रिसॉर्ट में शाही शादी, शामिल हुए थे कई अफसर और नेता

सस्पेंड DSP ऋषिकांत के बेटे की 200 करोड़ के रिसॉर्ट में शाही शादी, शामिल हुए थे कई अफसर और नेता

संक्षेप: यूपी के कानपुर में वकील अखिलेश दुबे के मद्दगार रहे सस्पेंड DSP ऋषिकांत सुर्खियों में हैं। बताया जा रहा है कि डीएसपी शुक्ला के बेटे की शादी कानपुर के चर्चित इटरनिटी रिसॉर्ट में हुई थी। बताया जाता है कि इस रिसॉर्ट की कीमत करीब 200 से 250 करोड़ रुपये के बीच है।

Wed, 5 Nov 2025 03:38 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के कानपुर में वकील अखिलेश दुबे के मद्दगार रहे पुलिस के चर्चित अधिकारी रहे निलंबित डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला एक बार फिर सुर्खियों में हैं। डीएसपी अब खुद गंभीर सवालों के घेरे में हैं। वजह आय से कई गुना अधिक संपत्ति और एक ऐसी शाही शादी, जिसने पूरे पुलिस महकमे से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामला मार्च महीने का है, जब डीएसपी शुक्ला के बेटे की शादी कानपुर के चर्चित इटरनिटी रिसॉर्ट में हुई थी। बताया जाता है कि इस रिसॉर्ट की कीमत करीब 200 से 250 करोड़ रुपये के बीच है। इसी भव्य स्थल पर समारोह में जिले व आसपास के क्षेत्रों के कई बड़े राजनेता, विधायक, सांसद के अलावा एक पार्टी के करीब 18 जिलाध्यक्ष शामिल हुए थे। अफसरों की मौजूदगी भी चर्चित रही। बताया जा रहा है कि अधिकारी भी इस शादी में मौजूद थे।

28 साल की नौकरी, 100 करोड़ की संपत्ति

ऋषिकांत शुक्ला ने पुलिस सेवा में 28 वर्ष तक काम किया। उन्होंने 8 साल बतौर दारोगा, 3 साल इंस्पेक्टर, और करीब 17 साल डीएसपी के रूप में सेवा दी। इस अवधि में उनकी तैनाती ऐसे जिलों में रही, जहां जमीन और बिल्डिंग कारोबार तेजी से बढ़ रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इन्हीं वर्षों में शुक्ला ने अपनी और परिवार के नाम पर एक बड़ी संपत्ति का साम्राज्य खड़ा कर लिया। विजिलेंस एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शुक्ला और उनके परिवार के नाम पर लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज की गई है।

अखिलेश से यारी में नप चुके कई पुलिसकर्मी, 10 की सीधी जांच

जेल में बंद चर्चित वकील अखिलेश दुबे के मददगारों में निलंबित सीओ ऋषिकांत शुक्ला अकेले नहीं हैं। अखिलेश से यारी में कई पुलिसकर्मी निलंबित हो चुके हैं। इंस्पेक्टर रैंक के एक पुलिसकर्मी पर तो बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। इंस्पेक्टर रहे सभाजीत मिश्रा जेल में है। इन पर अखिलेश को वक्फ संपत्ति पर कब्जा कराने का आरोप है। इस मामले में 10 पुलिसकर्मियों की सीधी जांच चल रही है, जबकि कई और पुलिसकर्मियों के शामिल होने की आशंका है। ऋषिकांत पर कार्रवाई के बाद अखिलेश से जुड़े पुलिसकर्मियों और अफसरों की धड़कनें बढ़ गई हैं। इनके खिलाफ भी कार्रवाई बढ़ी तो मुश्किलें खड़ी होना तय है।

ये भी पढ़ें:BJP राज मतलब भ्रष्टाचार का भंडार, 100 करोड़ संपति वाले CO को लेकर अखिलेश का हमला
ये भी पढ़ें:अखिलेश दुबे का मददगार CO ऋषिकांत सस्पेंड, दस साल में बनाई 100 करोड़ की संपत्ति
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Kanpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |