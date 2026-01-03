धनंजय सिंह पर केस करने वाले के घर पहुंचे संदिग्ध, थाने में फिर लगाई गुहार; कहा-खतरे में है मेरी जान

संक्षेप: कौशल तिवारी ने तहरीर में लिखा है की 2 जनवरी की रात 8 बजकर 22 मिनट पर उन्होंने अपने सीसीटीवी कैमरे में देखा कि घर के गेट पर एक महिला और छह पुरुष आकर खड़े हैं। वह गेट के अंदर से ही जोर से चिल्लाए कि कौन हो? तब महिला सहित सभी लोग गाली देते हुए भागने लगे।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और ब्लॉक प्रमुख पति विनय सिंह पर मुकदमा दर्ज कराने वाले कौशल तिवारी के घर शुक्रवार की रात सात संदिग्ध लोग पहुंचे थे। इनमें एक महिला और छह पुरुष थे। कौशल तिवारी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में गेट पर खड़े संदिग्धों को देख वे अंदर से चिल्लाए तो संदिग्ध गाली देते हुए भाग गए। उन सभी की पीठ पर बैग टंगे थे जो काफी भारी लग रहे थे। कौशल तिवारी ने खुद की जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने संदिग्धों के आने की जानकारी डॉयल-112 के जरिए पुलिस को दी। इस संबंध में एक तहरीर भी उन्होंने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दी है।

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र की स्वास्तिका सिटी कॉलोनी के रहने वाले कौशल तिवारी ने तहरीर में लिखा है की दो जनवरी की रात आठ बजकर 22 मिनट पर उन्होंने अपने सीसीटीवी कैमरे में देखा कि घर के गेट पर एक महिला और छह पुरुष आकर खड़े हैं। इस पर वह गेट के अंदर से ही जोर से चिल्लाए कि कौन हो? तब महिला सहित सभी लोग गाली देते हुए भागने लगे। कौशल तिवारी ने लिखा कि सभी की पीठ पर बैग था जो कि देखने में काफी वजनी लग रहा था।

उन्होंने बताया कि गेट पर संदिग्धों की मौजूदगी के बारे में उन्होंने 10:08 बजे डॉयल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। 10:20 बजे एसीपी गोसाईगंज को और 10:21 बजे सुशांत गोल्फ सिटी थानाध्यक्ष को भी उन्होंने इसकी जानकारी दी। इस शिकायत के साथ ही कौशल तिवारी ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में स्वयं द्वारा पूर्व में कराई गई एफआईआर का भी उल्लेख किया है।