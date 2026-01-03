Hindustan Hindi News
धनंजय सिंह पर केस करने वाले के घर पहुंचे संदिग्ध, थाने में फिर लगाई गुहार; कहा-खतरे में है मेरी जान

कौशल तिवारी ने तहरीर में लिखा है की 2 जनवरी की रात 8 बजकर 22 मिनट पर उन्होंने अपने सीसीटीवी कैमरे में देखा कि घर के गेट पर एक महिला और छह पुरुष आकर खड़े हैं। वह गेट के अंदर से ही जोर से चिल्लाए कि कौन हो? तब महिला सहित सभी लोग गाली देते हुए भागने लगे।

Jan 03, 2026
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और ब्लॉक प्रमुख पति विनय सिंह पर मुकदमा दर्ज कराने वाले कौशल तिवारी के घर शुक्रवार की रात सात संदिग्ध लोग पहुंचे थे। इनमें एक महिला और छह पुरुष थे। कौशल तिवारी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में गेट पर खड़े संदिग्धों को देख वे अंदर से चिल्लाए तो संदिग्ध गाली देते हुए भाग गए। उन सभी की पीठ पर बैग टंगे थे जो काफी भारी लग रहे थे। कौशल तिवारी ने खुद की जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने संदिग्धों के आने की जानकारी डॉयल-112 के जरिए पुलिस को दी। इस संबंध में एक तहरीर भी उन्होंने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दी है।

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र की स्वास्तिका सिटी कॉलोनी के रहने वाले कौशल तिवारी ने तहरीर में लिखा है की दो जनवरी की रात आठ बजकर 22 मिनट पर उन्होंने अपने सीसीटीवी कैमरे में देखा कि घर के गेट पर एक महिला और छह पुरुष आकर खड़े हैं। इस पर वह गेट के अंदर से ही जोर से चिल्लाए कि कौन हो? तब महिला सहित सभी लोग गाली देते हुए भागने लगे। कौशल तिवारी ने लिखा कि सभी की पीठ पर बैग था जो कि देखने में काफी वजनी लग रहा था।

उन्होंने बताया कि गेट पर संदिग्धों की मौजूदगी के बारे में उन्होंने 10:08 बजे डॉयल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। 10:20 बजे एसीपी गोसाईगंज को और 10:21 बजे सुशांत गोल्फ सिटी थानाध्यक्ष को भी उन्होंने इसकी जानकारी दी। इस शिकायत के साथ ही कौशल तिवारी ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में स्वयं द्वारा पूर्व में कराई गई एफआईआर का भी उल्लेख किया है।

उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में विपक्षियों द्वारा उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की योजना बनाई जा रही है। इस वजह से वह काफी डरे और सहमे हुए हैं। उन्हें यह भी डर सता रहा है कि कहीं विपक्षीगणों द्वारा उनकी हत्या न करा दी जाए। कौशल तिवारी ने पुलिस से इस मामले में ऐक्शन लेने की मांग की है।

