एक और सनकी पति ने मां के साथ मिलकर पत्नी बाल काटे, अवैध संबंधों के शक में मारपीट भी की

मेरठ में एक युवक ने शक था कि उसकी बीवी का किसी और से अवैध संबंध है। वह उसके साथ लगातार मारपीट करता था। जबकि पत्नी आरोपों से इनकार करती रही। अब पति ने पत्नी को कमरे में बंधक बनाकर अपनी मां के साथ मिलकर उसके सिर के बाल काट दिए।

यूपी में एक और पति ने अवैध संबंध के शक में महिला के बाल काट दिए। बिजनौर के बाद मेरठ से यह चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवक ने शक था कि उसकी बीवी का किसी और से अवैध संबंध है। वह उसके साथ लगातार मारपीट करता था। जबकि पत्नी आरोपों से इनकार करती रही लेकिन पति के मन में शक इस कदर हावी हो गया कि उसने पत्नी को कमरे में बंधक बना लिया। फिर अपनी मां के साथ मिलकर उसके सिर के बाल काट दिए। महिला के परिजनों को इस अमानवीयता का पता चला तो वह ससुराल पहुंचे और युवती को थाने ले गए। पीड़िता ने आरोपी पति व सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

ये घटना मेडिकल थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी शहजाद से हुई थी। शादी के बाद से ही शहजाद उसे कभी दहेज के लिए तो कभी नशे के कारण मारता-पीटता था। सास भी बेटे का साथ देती थी। वह उनके जुल्म सहती रही। अब पति ने उस पर किसी अन्य युवक से अवैध संबंध का आरोप लगाया। युवती का कहना है कि उसने आरोपों को लेकर कई बार अपनी बात रखी, लेकिन पति नहीं माना। वह मारपीट करता रहा। 14 सितंबर को पति ने उसे बेरहमी से पीटा। एक कमरे में बंद कर दिया।

आरोप है कि कुछ देर बाद पति व सास कमरे में आए और उसके हाथ-पैर बांधकर सिर के बाल काट दिए। युवती ने किसी तरह मायके में सूचना दी। उसके परिजन जब ससुराल पहुंचे तो पति और सास घर में ताला लगाकर फरार हो गए। युवती के बहनोई ने पति व सास के खिलाफ मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मेडिकल थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी पति और सास की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है।