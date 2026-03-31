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पति की बेवफाई के शक में पत्नी ने बीच सड़क पर पत्थर से तोड़ी बाइक, जमकर चले लात-घूंसे

Mar 31, 2026 11:30 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बुलंदशहर
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शुरुआत में दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। गुस्से से भड़की पत्नी ने सरेआम अपने पति पर लात-घूंसों की बौछार कर दी। हंगामा यहीं नहीं रुका। महिला ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पति की बाइक पर दे मारा। उसने पत्थर मार-मारकर बाइक की लाइट और अन्य हिस्से तोड़ दिए।

पति की बेवफाई के शक में पत्नी ने बीच सड़क पर पत्थर से तोड़ी बाइक, जमकर चले लात-घूंसे

UP News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा में सड़क पर एक महिला और उसके पति के बीच जमकर लात-घूंसे चले। महिला ने अपने पति की बीच सड़क पर जमकर धुनाई कर दी। इतने से ही मन नहीं भरा तो उसने पत्थर मार-मारकर उसकी बाइक के परखच्चे उड़ा दिए। 'हाई वोल्टेज ड्रामे' का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना खुर्जा स्थित प्रसिद्ध श्री नवदुर्गा शक्ति मंदिर मार्ग की है। बताया जा रहा है कि एक महिला को लंबे समय से अपने पति पर किसी दूसरी महिला से फोन पर बात करने का शक था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच घर से ही तनातनी चल रही थी। जैसे ही पति अपनी बाइक लेकर मंदिर मार्ग पर पहुँचा, पत्नी ने उसे बीच रास्ते में घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शुरुआत में दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। गुस्से से आगबबूला पत्नी ने सरेआम अपने पति पर लात-घूंसों की बौछार कर दी। हंगामा यहीं नहीं रुका। महिला ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पति की बाइक पर दे मारा। उसने पत्थर मार-मारकर बाइक की लाइट और अन्य हिस्से तोड़ दिए।

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सड़क पर हो रहे इस तमाशे को देख राहगीरों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग अपनी गाड़ियां रोककर पति-पत्नी के बीच चल रहे इस विवाद को देखने लगे। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें महिला का रौद्र रूप साफ देखा जा सकता है।

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मौका पाकर फरार हुआ पति

हंगामे और लोगों की भीड़ के बीच जब पति को लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है और पुलिस पहुंच सकती है, तो वह किसी तरह मौके से फरार हो गया। पति के भाग जाने के बाद भी महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह काफी देर तक वहां खड़ी चिल्लाती रही।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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