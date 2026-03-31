पति की बेवफाई के शक में पत्नी ने बीच सड़क पर पत्थर से तोड़ी बाइक, जमकर चले लात-घूंसे

शुरुआत में दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। गुस्से से भड़की पत्नी ने सरेआम अपने पति पर लात-घूंसों की बौछार कर दी। हंगामा यहीं नहीं रुका। महिला ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पति की बाइक पर दे मारा। उसने पत्थर मार-मारकर बाइक की लाइट और अन्य हिस्से तोड़ दिए।

UP News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा में सड़क पर एक महिला और उसके पति के बीच जमकर लात-घूंसे चले। महिला ने अपने पति की बीच सड़क पर जमकर धुनाई कर दी। इतने से ही मन नहीं भरा तो उसने पत्थर मार-मारकर उसकी बाइक के परखच्चे उड़ा दिए। 'हाई वोल्टेज ड्रामे' का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना खुर्जा स्थित प्रसिद्ध श्री नवदुर्गा शक्ति मंदिर मार्ग की है। बताया जा रहा है कि एक महिला को लंबे समय से अपने पति पर किसी दूसरी महिला से फोन पर बात करने का शक था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच घर से ही तनातनी चल रही थी। जैसे ही पति अपनी बाइक लेकर मंदिर मार्ग पर पहुँचा, पत्नी ने उसे बीच रास्ते में घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शुरुआत में दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। गुस्से से आगबबूला पत्नी ने सरेआम अपने पति पर लात-घूंसों की बौछार कर दी। हंगामा यहीं नहीं रुका। महिला ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पति की बाइक पर दे मारा। उसने पत्थर मार-मारकर बाइक की लाइट और अन्य हिस्से तोड़ दिए।

सड़क पर हो रहे इस तमाशे को देख राहगीरों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग अपनी गाड़ियां रोककर पति-पत्नी के बीच चल रहे इस विवाद को देखने लगे। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें महिला का रौद्र रूप साफ देखा जा सकता है।