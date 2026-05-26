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अवैध संबंध के शक में पत्नी की कर दी हत्या, मर्डर के बाद पिता से बोला-वाइफ को मार दिया

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के बुलंदशहर में सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया है। पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने अपने पिता को सूचना देकर बताया कि उसने पत्नी को मार दिया है।

अवैध संबंध के शक में पत्नी की कर दी हत्या, मर्डर के बाद पिता से बोला-वाइफ को मार दिया

UP News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां कोतवाली खुर्जा नगर की जंक्शन रिपोर्टिंग चौकी क्षेत्र के गांव आसफपुर में पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने अपने पिता को सूचना देकर बताया कि उसने पत्नी को मार दिया है। पिता ने पुलिस को सूचना दी तो हड़कंप मच गया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

गांव आसफपुर निवासी रविंद्र पुत्र रघुराज दिल्ली में एक दुकान पर कारीगर है। उसकी शादी हजरतपुर निवासी 25 वर्षीय शिवानी के साथ पांच वर्ष पूर्व हुई थी। वह पत्नी के साथ गांव में माता-पिता से कुछ दूरी पर अलग घर में रहता है। वह दिल्ली से अक्सर अपने गांव में आता रहता है। दो दिन पूर्व वह दिल्ली से गांव आया था। बताया गया है कि सोमवार रात किसी युवक के साथ उसने अपनी पत्नी को देख लिया, जिस पर उसे अवैध संबंध काशक हो गया। इससे गुस्साए रविंद्र ने पत्नी शिवानी की गला घोटकर हत्या कर दी।

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शिवानी की दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी चार वर्ष और छोटी बेटी नौ माह की

हत्या के बाद रविंद्र ने अपने पिता रघुराज को घटना के बारे में बताया। रघुराज ने तुरंत पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी रविंद्र को हिरासत में ले लिया। उधर, मृतका शिवानी के पिता ओमप्रकाश ने पुलिस को दहेज को लेकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिवानी की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी चार वर्ष और छोटी बेटी नौ माह की है।

शादी के कुछ माह बाद से अलग रहने लगा था रविंद्र

रविंद्र के चाचा ईश्वर दास ने बताया कि रविंद्र शादी के कुछ माह बाद से ही गांव में अपने माता पिता से अलग रहने लगा था। परिवार के अन्य लोगों का उसके घर पर आवागमन कम होता था।

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सीओ खुर्जा शोभित कुमार अत्री ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या का कारण स्पष्ट हो सकेगा। मृतका के पिता ने दहेज को लेकर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस पूर मामले की जांच कर रही है। पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

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लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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