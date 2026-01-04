Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSuspecting a love affair relatives beat a young man to death
लड़की को मोबाइल देना पड़ा भारी, प्रेम प्रसंग के शक में रिश्तेदारों ने युवक को पीट-पीटकर मार डाला

लड़की को मोबाइल देना पड़ा भारी, प्रेम प्रसंग के शक में रिश्तेदारों ने युवक को पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप:

बदायूं में एक युवक की उसके ही ममेरे भाई व उसके परिवार के लोगों ने लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर जांच शुरू कर दी है। हत्या के पीछे आरोपियों के परिवार की युवती से युवक के प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है।

Jan 04, 2026 02:16 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, बदायूं
share Share
Follow Us on

यूपी के बदायूं से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां उसहैत क्षेत्र में एक युवक की उसके ही ममेरे भाई व उसके परिवार के लोगों ने लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर जांच शुरू कर दी है। हत्या के पीछे आरोपियों के परिवार की युवती से युवक के प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। चर्चा है कि युवक फुफेरी भतीजी को मोबाइल दे रहा था, तभी परिवार के लोगों ने देख लिया और उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस को किसी भी पक्ष से कोई तहरीर नहीं मिली है और मामले की जांच अपने स्तर से शुरू कर दी गई है। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मामला हजरतपुर थाना क्षेत्र के घसनगला गांव का है। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के रहीमुद्दीन नगर के रहने वाले कमल किशोर लोधी 19 पुत्र पन्नालाल शुक्रवार को अपनी बुआ के घर गया था। आरोप है कि शनिवार की शाम उसके फुफेरे भाई और उसके परिवार के लोगों ने उसकी लाठी-डंडों से पीटकर अधमरा कर दिया था। गंभीर हालत में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कमल किशोर की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

ये भी पढ़ें:किसान की खुदकुशी मामले में बड़ा एक्शन, चकबंदी अधिकारियों समेत 8 पर केस दर्ज

कमल किशोर की मां ने बताया कि उनका बेटा शुक्रवार को उनकी ननद के घर गया हुआ था। जहां शनिवार की शाम किसी बात को लेकर ननदोई, उनके बेटे और परिवार के अन्य लोगों ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। चर्चा है कि कमल का उसकी ही रिश्तेदारी की बेटी से करीब दो साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार वालों को इसकी जानकारी होने के बाद एक मोबाइल भी पकड़ा गया था, जिससे नाराज होकर रिश्तेदारों ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

एसओ उसहैत देवेंद्र सिंह सिंह ने बताया कि युवक से उसके रिश्तेदारों ने मारपीट की थी, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Badaun News Badaun Latest News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |