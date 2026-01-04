लड़की को मोबाइल देना पड़ा भारी, प्रेम प्रसंग के शक में रिश्तेदारों ने युवक को पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप: बदायूं में एक युवक की उसके ही ममेरे भाई व उसके परिवार के लोगों ने लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर जांच शुरू कर दी है। हत्या के पीछे आरोपियों के परिवार की युवती से युवक के प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है।

यूपी के बदायूं से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां उसहैत क्षेत्र में एक युवक की उसके ही ममेरे भाई व उसके परिवार के लोगों ने लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर जांच शुरू कर दी है। हत्या के पीछे आरोपियों के परिवार की युवती से युवक के प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। चर्चा है कि युवक फुफेरी भतीजी को मोबाइल दे रहा था, तभी परिवार के लोगों ने देख लिया और उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस को किसी भी पक्ष से कोई तहरीर नहीं मिली है और मामले की जांच अपने स्तर से शुरू कर दी गई है। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

मामला हजरतपुर थाना क्षेत्र के घसनगला गांव का है। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के रहीमुद्दीन नगर के रहने वाले कमल किशोर लोधी 19 पुत्र पन्नालाल शुक्रवार को अपनी बुआ के घर गया था। आरोप है कि शनिवार की शाम उसके फुफेरे भाई और उसके परिवार के लोगों ने उसकी लाठी-डंडों से पीटकर अधमरा कर दिया था। गंभीर हालत में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कमल किशोर की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

कमल किशोर की मां ने बताया कि उनका बेटा शुक्रवार को उनकी ननद के घर गया हुआ था। जहां शनिवार की शाम किसी बात को लेकर ननदोई, उनके बेटे और परिवार के अन्य लोगों ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। चर्चा है कि कमल का उसकी ही रिश्तेदारी की बेटी से करीब दो साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार वालों को इसकी जानकारी होने के बाद एक मोबाइल भी पकड़ा गया था, जिससे नाराज होकर रिश्तेदारों ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।