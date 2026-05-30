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यूपी के इस जिले से पकड़ा गया संदिग्ध अमेरिकी नागरिक, अलर्ट पर एजेंसियां; पूछताछ जारी

Ajay Singh हिन्दुस्तान टीम, महराजगंज
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अमेरिकी युवक ने अपना नाम ट्रेविस फेलेन बताया है। उसकी उम्र लगभग 34 वर्ष है और वह अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का निवासी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक नेपाल सीमा की ओर जाने की फिराक में था। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर उसे आनंदनगर के छतरी चौराहा क्षेत्र से पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

यूपी के इस जिले से पकड़ा गया संदिग्ध अमेरिकी नागरिक, अलर्ट पर एजेंसियां; पूछताछ जारी

UP News : उत्तर प्रदेश के आनंदनगर कस्बे के छतरी चौराहे से एक अमेरिकी नागरिक को पुलिस ने संदिग्ध हालत में पकड़ा है। वह नेपाल की ओर जाने की फिराक में था। इस विदेशी नागरिक से स्थानीय पुलिस के साथ विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के लोग पूछताछ करने में जुटे हैं। सुरक्षा एजेंसियां उसके भारत आगमन, यहां रहने के कारण व नेपाल सीमा की ओर जाने की वजह जानने में जुटी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान पकड़े गए अमेरिकी युवक ने अपना नाम ट्रेविस फेलेन बताया है। उसकी उम्र लगभग 34 वर्ष है और वह अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का निवासी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक नेपाल सीमा की ओर जाने की फिराक में था। इसी दौरान उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर उसे आनंदनगर के छतरी चौराहा क्षेत्र से पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

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मामले की सूचना मिलते ही आईबी, एसआईओ तथा एलआईयू की टीमें सक्रिय हो गईं और युवक से अलग-अलग पहलुओं पर पूछताछ शुरू कर दी गई। एजेंसियां उसके पास मौजूद दस्तावेजों, मोबाइल फोन, यात्रा संबंधी रिकॉर्ड और भारत में उसके ठहरने के स्थानों की भी जांच कर रही हैं। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह 180 दिनों के टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसका टूरिस्ट वीजा फरवरी महीने में ही समाप्त हो चुका है।

वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में रहने के कारण उसकी स्थिति और गतिविधियों की विशेष रूप से जांच की जा रही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि युवक का नेपाल जाने का वास्तविक उद्देश्य क्या था? वह किन लोगों के संपर्क में रहा है? मामले में पूछताछ जारी है तथा जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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क्या बोली पुलिस

इस बारे में सीओ फरेंदा अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जरूरी विधिक कार्रवाई होगी।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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