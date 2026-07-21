ISI मॉड्यूल का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, राजस्थान से विस्फोटक लाने की थी तैयारी

एटीएस ने आईएसआई और गैंगेस्टर शहजाद भट्टी के लिए काम कर रहे एक और संदिग्ध आतंकी शहरोज को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पाकिस्तानी गैंगस्टर के इशारे पर तैयार किए अलग-अलग मॉड्यूल का लगातार पता लगाया जा रहा है, जो युवकों को सोशल मीडिया के जरिए अपने जाल में फंसा रहे हैं।

एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और गैंगेस्टर शहजाद भट्टी के लिए काम कर रहे एक और संदिग्ध आतंकी शहरोज को बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार पाकिस्तानी गैंगस्टर के इशारे पर तैयार किए अलग-अलग मॉड्यूल का लगातार पता लगाया जा रहा है, जो युवकों को सोशल मीडिया के जरिए अपने जाल में फंसा रहे हैं। जो शहजाद भट्टी नेटवर्क के साथ जुड़कर देश-विरोधी गतिविधियों मे संलिप्त हैं और आतंकी घटनाओं की योजना में शामिल हैं। इनमें शामिल शहरोज को रविवार को गिरफ्तार किया गया।

एटीएस के अनुसार शहरोज पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले एजेंट जसवीर चौधरी से फेसबुक पर जुड़ा और बाद मे विभिन्न सोशल मीडिया के एनक्रिप्टेड मेसेजिंग एप व्हाट्सएप, मैसेंजर और सिग्नल के जरिये राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया। शहरोज ने पूछताछ में बताया कि आईएसआई एजेंट जसवीर चौधरी ने अक्टूबर-2025 में अपनी फेसबुक पर पोस्ट किया कि उसे कुछ हिम्मत और जिगर वाले शूटरों की जरुरत है, जिस पर उसने कमेंट किया था कि मुझसे ज्यादा जिगरवाला लड़का नहीं मिलेगा। इसके बाद जसवीर चौधरी से वह जुड़ गया था।

विस्फोटक लेने राजस्थान जाना था, मिले थे 50 हजार जसवीर ने शहरोज को राजस्थान में श्रीगंगानगर जाकर शस्त्र और विस्फोटक सामग्री हासिल करने और आतंकी घटना करने के लिए तैयार किया था। शहरोज मुंबई में रहता था और दो दिन पूर्व ही बलरामपुर अपने गांव आया था। यहां से वह शस्त्र व विस्फोटक सामाग्री लेने श्रीगंगानगर, राजस्थान जाने वाला था। जसवीर ने शहरोज के खाते में 50 हजार रुपये भी भेजे थे।

आईईडी बनाने की कोशिश कर रहे थे जैश से जुड़े आतंकी उधर, गुजरात में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल से संबंध के आरोप में गिरफ्तार पांच संदिग्ध आरोपी आईईडी बना रहे थे। इसके साथ ही वह बम धमाका करने की तकनीक सीख रहे थे। एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एटीएस की ओर से कथित जैश मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के बाद 15 जुलाई को राज्य के अलग-अलग जिलों से पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था।

मेहसाणा की अदालत ने सभी को आठ दिन के लिए एटीएस की हिरासत में भेज दिया। एटीएस के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) सुनील जोशी ने बताया कि गिरफ्तार मोहम्मद अमीन शेरा से पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। उसने बताया था कि धमाके की तैयारी में लोगों का एक और समूह उसके साथ काम कर रहा है।