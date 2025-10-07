suspected of being a thief a young man was brutally tied to a pole and beaten to death चोर होने के शक में युवक को खंभे से बांध की बेरहमी, पीट-पीटकर मार डाला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
चोर होने के शक में युवक को खंभे से बांध की बेरहमी, पीट-पीटकर मार डाला

हाईवे पर श्याम वाटिका नाम से कॉलोनी का निर्माण कार्य चल रहा है। कॉलोनी में सुरक्षा की जिम्मेदारी दो गार्ड्स को दी गई थी। बताया जा रहा है कि सोमवार की देर रात तीन युवक कॉलोनी में चोरी करने घुसे थे। गार्ड्स ने उनमें से एक युवक को पकड़ लिया, जबकि दो अन्य मौके से भाग गए।

Ajay Singh संवाददाता, शाहजहांपुर (तिलहर)Tue, 7 Oct 2025 12:04 PM
यूपी के शाहजहांपुर के तिलहर इलाके की एक निर्माणाधीन कॉलोनी में चोर होने के शक में एक युवक के साथ बेरहमी की हदें पार कर दी गईं। हाईवे पर स्थित एक निर्माणाधीन कॉलोनी में पकड़े गए इस युवक को खंभे से बांधकर इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी जान चली गई। मंगलवार की सुबह कॉलोनी के गार्ड्स ने पुलिस को खंभे से बंधा शव मिलने की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। उधर, इस मामले में गार्ड्स की भूमिका पर भी सवाल उठ रहा है। एक गार्ड फरार बताया जा रहा है। पुलिस कालोनी मालिक और एक गार्ड से पूछताछ कर रही है।

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मृतक के शरीर पर कई जगह गहरे चोटों के निशान थे और खून बह रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सील किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाईवे पर जयपुरिया स्कूल के पास श्याम वाटिका नाम से कॉलोनी का निर्माण कार्य चल रहा है। कॉलोनी में सुरक्षा की जिम्मेदारी खानपुर गांव निवासी कुल्लू और राईखेड़ा गांव निवासी दिनेश कुमार नाम के दो गार्ड्स को दी गई थी। बताया जा रहा है कि सोमवार की देर रात तीन युवक कॉलोनी में चोरी करने घुसे थे। गार्ड्स ने उनमें से एक युवक को पकड़ लिया, जबकि दो अन्य मौके से भाग गए।

सुबह खंभे से बंधी युवक की लाश मिलने के बाद इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। लोगों का कहना है कि युवक को चोर होने के शक में किसी ने इतना पीटा होगा कि उसकी जान चली गई। इस मामले में गार्ड्स की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक गार्ड फरार भी बताया जा रहा है।

पुलिस ने की शिनाख्त की कोशिश

मंगलवार सुबह कॉलोनी के गार्ड्स ने पुलिस को सूचना दी कि कॉलोनी में खंभे से बंधा एक युवक मृत पड़ा है। सूचना मिलते ही सीओ ज्योति यादव और कोतवाल राकेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को खंभे से खोलकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। घटना के बाद एक आरोपी गार्ड मौके से फरार हो गया है, जबकि दूसरे गार्ड और कॉलोनी मालिक कुणाल निवासी शाहजहांपुर से पुलिस पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों में चर्चा है कि युवक शायद चोरी करने के इरादे से कॉलोनी में घुसा होगा। उसे पकड़ लिया गया और इतनी बेरहमी से पीटा गया कि मौके ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फरार गार्ड की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

