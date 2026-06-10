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2 तहसीलों के 36 गांवों में सर्वे पूरा, किसानों को जल्द मिलेगा पूरा मुआवजा

Deep Pandey हिन्दुस्तान, हाथरस, हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के हाथरस में दो तहसीलों के 36 गांवों के किसानों के लिए अच्छी ख्रबर है।  इन गांवों में सर्वे पूरा हो गया है। रिपोर्ट लगा दी गई है। इन किसानों को जल्द ही मुआवजा मिलेगा।

2 तहसीलों के 36 गांवों में सर्वे पूरा, किसानों को जल्द मिलेगा पूरा मुआवजा

उत्तर प्रदेश के हाथरस के दो तहसीलों के किसानों के लिए अच्छी खबर है। यहां ओलावृष्टि से जिले की दो तहसीलों के 36 गांवों में प्रशासन ने सर्वे पूरा कर लिया है। यहां के किसानों की शतप्रतिशत फसल बर्वाद हो चुकी है। शासन की ओर से उन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

हाल में जायदा का सीजन चल रहा है,लेकिन इस बार आंधी तूफान के साथ-साथ जिले के किसानों पर ओलोवृष्टि का कहर बरसा है। वैसे ही किसान मंहगाई की मार के कारण परेशान है। आलू की फसल किसानों को बर्वादी के कगार पर ले आई है। ऊपर से 31 मई को जिले की हाथरस सदर और सादाबाद तहसील में ओलावृष्टि हुई। इसमें दोनों ही तहसीलों के 36 गांवों के किसानों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। शासन का भी नियम है कि 35 प्रतिशत से अधिक अगर फसल में कोई नुकसान होता है तो वह शतप्रतिशत में माना जाता है।

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मुआवजा दिये जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी

ओलावृष्टि के बाद जिला प्रशासन ने दोनों तहसीलों के लेखपालों के जरिए गांव गांव भेजकर पूरा सर्वे कराया। ताकि कहीं कोई किसान छूट न जाए। लेखपालों ने अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी है। उसी रिपोर्ट के आधार पर 36 गांवों के किसानों का नुकसान हुआ है। एडीएम राजस्व प्रंशात तिवारी ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। सादाबाद और हाथरस तहसील के कुल 36 गांवों में ओले के कारण किसानों की फसलों में भारी नुकसान हुआ है। उन्हें जल्द मुआवजा दिये जाने की कार्रवाई शुरु की जाएगी।

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आलू ने पहले ही बेहाल कर डाले किसान

जिले को आलू का हब माना जाता है। इसमें सबसे ज्यादा आलू की पैदावार सादाबाद तहसील क्षेत्र में होती है। मगर इस बार आलू के रेट काफी कम होने के कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। पहले बाहर से व्यापारी कोल्ड स्टोर पर आकर आलू की खरीद करते थे,लेकिन अभी तक बाहर के व्यापारी हाथरस नहीं आ रहे है। ऐसे में किसान खुद ही दिल्ली व मध्यप्रदेश की मंडी में आलू ले जाने की तैयारी कर रहे है।

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लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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