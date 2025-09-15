वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मोदी सरकार पर ‘सुप्रीम तमाचा’: संजय सिंह

आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों, विशेषकर अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए वक्फ की ज़मीनों को औने-पौने दाम पर सौंपना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे संविधान की भावना को बचाते हुए इस पर रोक लगा दी है।

आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को मोदी सरकार पर "सुप्रीम तमाचा" बताया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने जिस तरह वक्फ संशोधन बिल की धारा पर रोक लगाई है, उससे मोदी सरकार का असली मकसद उजागर हो गया है। सोमवार को यहां पत्रकारों से कहा कि मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों, विशेषकर अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए वक्फ की ज़मीनों को औने-पौने दाम पर सौंपना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे संविधान की भावना को बचाते हुए इस पर रोक लगा दी है।

उन्होंने बताया कि कोर्ट ने चार अहम प्रावधानों पर रोक लगाई है। इसमें वक़्फ़ करने के लिए इस्लाम में पांच साल की न्यूनतम प्रैक्टिस की अनिवार्यता समाप्त। दूसरा जिला कलेक्टर को वक़्फ़ संपत्ति घोषित करने का अधिकार खत्म। वक्फ का सीईओ मुस्लिम होना अनिवार्य। वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित (केंद्र में अधिकतम 4, राज्यों में अधिकतम 3) शामिल है।

उन्होंने कहा कि यह फ़ैसला संविधान की धारा 25 और 26 के अनुरूप है, जो सभी धर्मों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देती है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे बिल जैन मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों और हिंदू मंदिरों को कब्ज़ाने के लिए भी लाए जा सकते हैं। इसी बीच उन्होंने मुंबई में 90 साल पुराने जैन मंदिर के तोड़े जाने का जिक्र करते हुए भाजपा पर धर्मस्थलों पर हमला करने का आरोप लगाया।

आप नेता ने कहा कि भाजपा धर्म नहीं, धंधे का काम कर रही है। अयोध्या में रक्षा मंत्रालय की 13 हज़ार एकड़ ज़मीन अडानी को व्यापार करने के लिए दे दी गई। बिहार में 1050 एकड़ ज़मीन मात्र एक रुपये में सौंप दी। भाजपा देश की धार्मिक और सरकारी ज़मीनों को अपने पूंजीपति मित्रों की जेब में डाल रही है।

इस दौरान संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर के नाम पर चल रही गड़बड़ियों को भी उजागर किया। उन्होंने बताया कि महोबा ज़िले में एक ही घर से 243 वोट और दूसरे घर से 185 वोट दर्ज पाए गए। उन्होंने तंज कसा कि किसी राजा-महाराजा का घर भी इतना बड़ा नहीं होता कि एक ही छत के नीचे सैकड़ों वोटर रह सकें।